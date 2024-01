Ana Mina fa scalpore quando osa cantare la canzone “La Bicicleta” con Carlos Vives – Musica

Carlos Vives festeggia 30 anni della sua carriera musicale Una delle sorprese che avevo preparato per godermi questo anniversario era uno spettacolo speciale su RTVE chiamato “You Live in Company”. Un programma in cui ha invitato tanti amici e colleghi a cantare le sue canzoni più importanti, tra cui: 'bicicletta'Chi non ha cantato con Shakira questa volta. Ed esso era Sono Mina Che è salito sul palco con lui per cantare questa canzone in duetto, regalandoci una versione unica e da ricordare.

“Cantare questa canzone con te è stata una gioia!! Sei un rappresentante dei talenti delle nuove generazioni. Ti amo“, ha scritto l'artista sui social network con un pezzo dello spettacolo. “Signora, grazie per questo regalo, ti amiamo”, è stata la risposta della donna di Malaga, che lo ha presentato in un modo molto speciale davanti a tutti spettatori TVE.

Carlos Vives e Ana Mena ci presentano una versione unica della “Bicicletta”

“Sapevo che Málaga non sarebbe stata lasciata indietro in questa celebrazione dei 30 anni di 'Carlos Vives e la Provincia', quindi voglio presentarvi una persona molto, molto speciale. 'Si tratta di Ana Mina'”, ha esordito il colombiano. presentando il suo compagno prima di iniziare a cantare insieme, ha espresso la sua grande gratitudine per l'invito, dicendo: “Che bel regalo”.È un grande dono per me essere qui con te“Aggiunse l'artista.

“E questa canzone che canteremo è stata scritta con Shakira e mi ha avvicinato a una nuova generazione di spagnoli, colombiani, latinoamericani e persone di tutto il mondo. Quindi, per poterla cantare con te, Ana , stasera è molto speciale.” Rappresenti queste nuove generazioni nella musica, quindi sono molto onorato di averti con me“, ha continuato il cantante, dedicando alcune parole gentili alla sua compagna.

La gratitudine di Anna Mena per aver cantato con Carlos Vives

“È un sogno, davvero, e devo dirti che Shakira non voleva perdersi questo spettacolo speciale, quindi ti faremo un'altra sorpresa”, le ha detto la nativa di Malaga, molto grata per l'opportunità. . “Ehi, vai in bici”, ha detto Vives mentre iniziava il suo spettacolo. “andiamo!” Disse la donna di Malaga prima di cominciare a cantare. “Grazie mille Carlos, a te e a tutto il tuo team.“, ha espresso alla fine dello spettacolo. Questa è la seconda volta che cantano insieme questa canzone sul palco, dallo scorso ottobre 2023, hanno mostrato grande complicità nel cuore della Puerta de Alcala a Madrid per celebrare la Giornata del Patrimonio spagnolo, dove vive anche lei, insieme a diversi artisti come Anna in questo evento unico in cui l'intero centro della capitale spagnola è rimasto paralizzato.