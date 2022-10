Anaju (OT 2020) sorprende con un cambiamento radicale nell’aspetto per annunciare una “nuova fase” | Musica

Ci sono molti artisti che si impegnano in un cambiamento radicale nell’aspetto per inaugurare una nuova era musicale. Grandi star come Katy Perry, Lady Gaga, Britney Spears e Dua Lipa hanno sorpreso i loro fan scommettendo su nuovi tagli di capelli. Ma questa pratica non è solo tipica degli artisti mondiali, è tutt’altro! I nostri cantanti nazionali si impegnano anche a cambiare la loro pettinatura quando iniziano una nuova fase.

Chi altro l’ha fatto? Niente di più e niente di meno di Anaju. quarta finale Operazione Triumph 2020 Ha sorpreso più di 160.000 follower su Instagram con una sua foto senza i capelli lunghi distintivi. La giovane donna ha scelto un’acconciatura completamente diversa.

Anaju ha detto addio ai capelli lunghi e ha voluto radersi, e scommetto di dare un’occhiata Garcon. Inoltre, l’artista ha voluto cambiare il colore dei suoi capelli. E su quale hai scommesso? Niente di più e niente di meno che un biondo platino. Una pettinatura rischiosa ma Anago veste alla grande.

“Ho bisogno di una nuova foto d’identità”, ha scritto Anaju accanto al suo post. “Sei epico”, “creativo”, “impressionante”, “wow” o “OMG” sono solo alcune delle risposte che si possono leggere nei commenti alle foto. Vale a dire, la giovane donna sembra completamente diversa.

Anaju annuncia una nuova era

Con questo cambiamento di aspetto, Anaju ha deciso di annunciare una nuova era. La cantante ha pubblicato il suo primo album nel 2020 con il nome umore. L’artista ha sorpreso i suoi fan con sei bellissime canzoni di cui sappiamo molto poco. Durante questi due anni, Anaju ha collaborato con artisti come Delaporte in Clap clap Ha tenuto concerti.

Ora, finalmente, Anaju ha annunciato che sta arrivando qualcosa di nuovo. La giovane ha scritto nei suoi racconti “Sta arrivando una nuova era”. Alcune frasi che hanno fatto impazzire i loro fan. Inoltre, come molti altri artisti, ha deciso di fare tabula rasa sul suo Instagram, archiviando tutti i suoi post precedenti. Dovremo aspettare nuovi dettagli su questa nuova era.