Analisi: Al contrario, le visite di Gabriel Borek e Louis Ars in Argentina

Alberto Fernandez Ha trascorso settimane di intensa attività con importanti visite di dirigenti senior Bolivia e Cile. Luis Arce e Gabriel Boric sono passati Argentina, Due rappresentanti solidali con il governo nazionale, ma con agende nettamente diverse.

In contatto con il politologo Sergio Guzman, ha confrontato in Broadband entrambi gli incontri che trattavano argomenti diversi e avevano obiettivi diversi. Borek ha elaborato un’agenda più completa che copriva diversi argomenti e argomenti. Da temi come il sostegno esplicito alla rivendicazione dell’Argentina sulle Isole Malvinas, ma anche in campo economico, energetico, sociale, infrastrutturale e delle comunicazioni.Lo specialista ha detto.

Inoltre, ha avuto un capitolo importante per la provincia sin dal sovrano Sergio Ha incontrato il presidente cileno per portare avanti vari negoziati.

D’altra parte, il presidente della Bolivia, Luis Ars, ha avuto un’impronta più strategica al suo arrivo nel paese, Non è un caso che all’inizio di aprile, prima dell’inizio dell’inverno, fosse giunto il momento di mettere in sicurezza l’approvvigionamento del gas. dall’argentina.

Questo incontro ha portato alla firma di un accordo con il paese vicino per la fornitura di gas all’Argentina, tra il rappresentante della Bolivia, Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB), e il rappresentante nazionale, Integracion Energtica Argentina SA (IEASA). Una società per azioni che è stata creata nel 2004 e sarà responsabile di questi problemi energetici. C’erano accordi tra queste due agenzie governativefuori dal mondo della politica.