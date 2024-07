Analisi controversa di un personaggio della nazionale colombiana dopo la vittoria della Copa America da parte dell’Argentina: “Hanno avuto fortuna”

Il commento del calciatore colombiano alla finale di Copa America



Una settimana dopo la dedica Nazionale argentina All’Hard Rock Stadium di Miami dopo il colpo Colombia In una finale che stava ancora generando ripercussioni, era adesso Giovanni CordovaIl capocannoniere della squadra del Caffè, che ha espresso la sua insoddisfazione per vari aspetti della partita. In un’intervista con ESPN ColombiaHa sottolineato l’aggressore Il destino della nazionale argentina Ha messo in dubbio alcune delle decisioni arbitrali che, a suo avviso, hanno danneggiato la sua squadra.

“Non penso che siamo stati abbastanza fortunati. Loro ce l’avevano e noi no. Penso che abbiamo giocato una partita molto migliore di quella dell’Argentina. Sono stati fortunati, hanno vinto il campionato, ma non dobbiamo pentircene. L’attaccante russo del Krasnodar Cordoba ha dichiarato: “Abbiamo fatto un buon lavoro e questo non è il momento di giudicare nessuno”.

Cordoba ha spiegato che, a suo avviso, Sono stati superiori durante la partita E meritano un risultato diverso. “Raramente sono finali in cui vengono segnati così tanti gol, sono partite combattute. Penso che siano fuori per trovare punizioni.“Si sono ritrovati con un gol all’ultimo minuto”, l’attaccante ha analizzato il gol che ha deciso la partita, e lo ha segnato Lautaro Martinez Al 112′, nei supplementari, dopo un’azione congiunta tra Leandro Paredes e Giovani Lo Celso.

Il 31enne attaccante ha anche espresso la sua insoddisfazione per la decisione dell’arbitro Rafael Klaus Non si tratta di un calcio di rigore per la Colombia. L’incidente a cui si fa riferimento è avvenuto quando Alexis McAllister Contesa per palla dentro l’area di rigore con Cordoba. “Proprio quando volevamo vincere sono successe alcune cose alle quali non abbiamo ancora una spiegazione. Il rigore lo abbiamo visto tutti, era chiaro, ma l’arbitro ha visto un’altra cosa “Forse questo avrebbe cambiato le cose”, ha commentato.

L’attaccante colombiano parla della finale di Copa America (Reuters)

Durante il controverso gioco, la palla mandata in area di rigore è stata contestata contemporaneamente da Cordoba e McAllister. Nonostante la chiamata e dopo la revisione del VAR, Klaus ha deciso di non concedere un calcio di rigoreQuesta è una decisione che Cordoba non ha capito. “Mi ha detto di alzarmi, non è successo niente”. Ha aggiunto.

Un aspetto chiave di questo dibattito è che la Confederazione del calcio sudamericano (CONMEBOL) Non ha rivelato l’audio del VAR Riguardo a questa giocata e ad altre giocate controverse della finale, che hanno sollevato ulteriori domande e intensificato la controversia tra tifosi ed esperti di calcio.

Cordoba, infine, ha chiarito che non è stato lui a chiedere il cambio nel finale di gara, bensì la decisione di tecnico Lorenzo. “Sentiva che un altro collega avrebbe potuto contribuire di più e questo non era un problema.”Ha finito.

Queste dichiarazioni riflettevano Frustrazione e sentimenti di ingiustizia Cosa pensano alcuni giocatori e tifosi colombiani della finale. È certo che la nazionale colombiana cercherà di imparare da questa esperienza per le competizioni future. Intanto la Nazionale argentina festeggia il suo titolo, consapevole delle critiche ma tenace nel tentativo di conquistare un nuovo titolo continentale.