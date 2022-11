Analisi del mercato ambientale in Italia. Opportunità di carriera | Kibuskova Kaur

Istituto basco per l’internazionalizzazione, commercio bascoinsieme a CLIMASviluppata ricerca sul mercato ambientale e opportunità di business per le nostre aziende in 8 paesi: Germania, Cile, Colombia, USA, Francia, Italia, Giappone e Regno Unito. Di seguito è riportato il riferimento per questo Italia

Descrive le sei catene del valore su cui è strutturato il settore nei Paesi Baschi,

Gestione dei rifiuti

Ampia circolazione dell’acqua

Pavimenti contaminati

Qualità ambientale

Produzione eco-efficiente ed eco-design

Sistemi ambientali

In termini di valore di mercato, l’Italia ha superato i 29.000 milioni di dollari nel 2020, diventando così il quarto mercato ambientale in Europa per valore e il settimo a livello mondiale.

Per quanto riguarda il diritto ambientale, va segnalato il crescente impegno dell’Italia per la tutela dell’ambiente con la recente modifica della sua costituzione che ha espressamente sancito il dovere di tutelare l’ambiente.

Di particolare rilievo il Programma Nazionale Recupero e Resilienza (PNRR) e la grande mole di investimenti legati al settore ambiente, che ha stanziato 34.000 milioni di euro al Ministero delle Trasformazioni, che dovrebbe essere implementato nello sviluppo degli impianti di gestione dei rifiuti. Fognature e trattamento, progetti di fari di economia circolare e digitalizzazione di parchi verdi, tra gli altri.

A livello di business stanno emergendo alcune tendenze, come l’integrazione al ribasso, in particolare lo sviluppo e il recupero di materiali provenienti dalla raccolta differenziata e dal riciclaggio dei rifiuti, e lo sviluppo di tecnologie innovative di riciclo attraverso alleanze locali con attori esterni al settore dei rifiuti. In acqua, la fornitura di soluzioni per lo stoccaggio e il riutilizzo delle acque reflue, nonché il riutilizzo dei fanghi di depurazione, offrono opportunità interessanti.

