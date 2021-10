Analisi di House of Ashes

Giusto in tempo per Halloween, Bandai Namco ha rilasciato casa di cenereIl terzo titolo dell’antologia horror immagini scure. Dopo Man of Medan e Little Hope, l’editore ci presenta una nuova storia horror interattiva che, basata su eventi del mondo reale, che siano fatti, finzione o mito, presenta una trama attraverso un’ambientazione e personaggi completamente nuovi, senza dover sperimentare precedenti consegne. .

House of Ashes, che è già disponibile per PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e PC, ha un approccio alla trama molto diverso dalle due puntate, che se interpretate da un gruppo di giovani, ora è Personale delle Forze Speciali Come eroi nella ricerca di armi di distruzione di massa dopo la fine della guerra in Iraq. Descritto come uno “sparatutto dell’orrore”, il gioco offre ancora una volta una trama interattiva piena di orrore in cui qualsiasi decisione può cambiare il destino dei suoi protagonisti.

Terrore in un ambiente molto diverso

L’introduzione alla Casa delle Ceneri risale al 2231 aC. Lì Balathu, un generale accadico, sperimenta l’arrivo di una strana serie di creature che possono essere associate a qualsiasi tipo di rituale. Invece, la storia principale del gioco ruota solo pochi anni fa, quando le forze speciali erano alla ricerca di armi dopo la fine della guerra in Iraq. però, I cinque protagonisti scoprono un tempio sommerso e finiscono intrappolati sottoterra. Lì, li attende un nido di antiche creature soprannaturali che darà al giocatore ancora più orrore apparendo di sorpresa.

Il nuovo tocco del gioco sta proprio nel suo posto e nei suoi personaggi. Questa volta non siamo su una barca o in una città perduta, se non in un tempio sotterraneo abbandonato. Inoltre, il giocatore non gestisce alcuni bambini che escono per correre di fronte a qualsiasi pericolo, se no esercito armato. In questo modo, sebbene House of Ashes sia anche suggerito come un gioco ricco di contenuti cinematografici con esplorazione leggera o momenti QTE, si distingue per essere in grado di vedere situazioni cariche di azione con spari.

Una volta iniziata l’avventura, il giocatore si rende conto che qui Nessun ritmo lento come nelle puntate precedentiPerché avere armi fin dall’inizio cambia il modo in cui reagisci a una serie di creature pericolose: l’azione vince. Tuttavia, la struttura del gioco rimane intatta rispetto alle puntate precedenti e ciò che possiamo trovare mentre esploriamo sono le immagini che sbloccano previsioni del futuro e segreti che rivelano il mistero che circonda i personaggi. Allo stesso modo, le decisioni prese dai giocatori sono registrate in un elenco chiamato direzioni.

Alla fine, il più grande cambiamento in House of Ashes è che i QTE sono basati sugli spari. Dopotutto, il fallimento in questi momenti è ciò che può portare alla morte. Ovviamente, prendere una decisione cambia in una certa misura anche il corso della storia, una storia il cui sviluppo e la cui progressione variano notevolmente Fino a 60 caratteri diversi. naturalmente, Supermassive Games continua a creare un gioco in cui le decisioni contano davvero Ci sono diversi percorsi per raggiungere la fine in diversi formati.

Orrore da soli o con gli amici

House of Ashes può essere giocato da solo o con gli amici. Entrambe le opzioni sono perfettamente valide, La storia dura 5-6 ore È ugualmente apprezzato in entrambe le modalità. Individualmente, il pensiero di suonare al buio non è così spaventoso come Little Hope, ma è comunque un’esperienza soddisfacente per i fan del genere. Con gli amici offline finisce per essere praticamente lo stesso, ma su Internet ti piacciono situazioni diverse, scene con personaggi che non vengono mostrati singolarmente. C’è anche la possibilità di godersi il taglio del regista, che mette in mostra queste diverse situazioni. Insomma, è un gioco che può essere gustato di nuovo dopo un po’ per viverlo in modo diverso.

Quello che sta succedendo per la prima volta è che un gioco di The Dark Pictures arriverà su PS5 e Xbox Series. Con tempi di download aneddotici, il gioco arriva con Due modalità grafiche: prestazioni (dare priorità alla grafica) e qualità (fino a 60 fps). Tuttavia, come con i giochi precedenti, House of Ashes si distingue dal punto di vista audiovisivo su qualsiasi piattaforma. Con i film cinematografici più realistici e la colonna sonora perfetta per l’accesso completo al tempio terrificante, culmina Doppiaggio premium in spagnolo, che onora la doppiatrice Ashley Tisdale, una ragazza Disney nota per la sua partecipazione a High School Musical e allo Sweet Hotel.

Ash House… e cosa accadrà

The House of Ashes conquisterà ancora una volta i giocatori di The Dark Pictures e anche coloro che non conoscono l’antologia ma amano il genere delle storie interattive e dell’horror. Tuttavia, la forza dei personaggi con le loro armi e il loro coraggio fa sì che a volte l’azione lasci l’orrore in secondo piano… È un gioco breve rigiocabile e potrebbe essere un errore non fornire notizie importanti, perché alla fine della giornata Cabo segue la serie delle puntate precedenti come terzo capitolo della prima stagione da antologia Questa prima serie di giochi terminerà il prossimo anno con The Devil in Me. I giochi supermassicci potrebbero non rinnovare le loro storie dell’orrore fino a tardi, ma per ora Siamo comunque contenti di poterci spaventare in una storia con un mistero che riesce ad arrivare alla fine per scoprire la verità.