Analisi e revisione della nuova linea di accessori Sony per giochi per computer e Playstation 5

Sony Si sta adattando da diversi anni ormai Alcune delle migliori esclusive PlayStation per PC forse questo è stato uno dei motivi che li ha spinti a scommettere su una linea da Accessori incentrati sui giochi per computer. INZONE è la linea di prodotti di Sony progettata per i giochi su PC e non solo Include sia cuffie a prezzo diverso che un monitor.

Sony ci ha dato l’opportunità di testare una delle sue cuffie premium della sua linea INZONE di cui abbiamo approfittato sia su PC che su PS5 e qui presentiamo le nostre impressioni.

INZONE H7, il fratello di mezzo della nuova linea di cuffie da gioco di Sony

Le cuffie INZONE hanno attualmente tre modelli sul mercato, tutti ad archetto e due wireless. Sono tutti presenti Bianco con corpo in plastica nera e finitura opaca, con disegni leggermente simili. Alcune delle funzioni che condividono sono approvato per l’uso con disaccordo parità con il software gratuito per Windows e la promessa di Audio spaziale a 360 gradi Per ottenere di più dalle tue sessioni di gioco.

Le INZONE H3 sono le cuffie più economiche del gruppo, a circa $ 99,99, o MXN 1.999, per un modello con connessione via cavo. D’altra parte, c’è INZONE H7 che scommette sulla connettività wireless a $ 220 USD o 4999 pesos messicani. Infine, c’è l’INZONE H9 che, oltre a tutte le funzioni del modello precedente, aggiunge la cancellazione attiva del rumore e piccole decorazioni aggiuntive con luci LED alla base dell’archetto, il tutto al prezzo di $299 USD o MXN 5999.

chiaramente Non è l’apparecchio acustico più conveniente sul mercato. Ma se lo meritano? Qual è la differenza tra altri auricolari di marca come Pulse 3D che sono in vendita come complemento perfetto per PS5? Dopo Due settimane con H7 Possiamo esprimere la nostra opinione su questo argomento.

All’interno della confezione delle cuffie troviamo un adattatore wireless e un cavo USB Type-C per ricaricarle.

Design semplice e massima praticità

Sebbene INZONE H7 sia realizzato interamente in plastica – cosa che molti troveranno incomprensibile a causa del suo prezzo -, Il materiale è eccellente al tatto E senti la resistenza del colore bianco opaco alla polvere e allo sporco. Il primo sguardo ci lascia con cuffie che sembrano troppo grandi o ingombranti, ma Quando vengono posizionati sulla testa si sentono molto a loro agio.

Il comfort di INZONE H7 è impareggiabile e perfetto per lunghe sessioni di gioco o di lavoro.

L’H7 pesa poco più di 300 g e sotto l’archetto flessibile c’è un morbido cuscino rivestito in pelle che aiuta a distribuire il peso sulla testa. Le coppe su ciascun lato sono abbastanza larghe da avvolgere l’intero orecchio e Il cuscino che copre è molto morbido. Nel caso specifico di H7, La trama del cuscino è in nylon, che è un punto preferito rispetto al rivestimento in pelle che Sony utilizza sugli altri auricolari e che sembra soggetto a usura rapida; Riteniamo inoltre che questa texture sia fresca per sessioni di utilizzo prolungate.

Oltre alla comodità, L’isolamento acustico esterno è tra i migliori che abbiamo sperimentato su cuffie simili. Sebbene gli H7 non abbiano la cancellazione attiva del rumore che fanno gli H9, la cancellazione passiva attraverso i padiglioni e il design è piuttosto buona.

fare B Rispetto direttamente a PS5 PULSE 3D, sono cuffie più comode Raramente sentirai che le tue orecchie o la tua testa sono sotto pressione e riteniamo che questa sia una delle caratteristiche più importanti di Inzone H7.

I colori bianco e nero dell’H7 si abbinano perfettamente con la PS5 e Il suo design semplice sembra molto bello accanto al resto delle tue periferiche Stazione di gioco .

Il design delle cuffie INZONE H7 è molto semplice e confortevole

Buona disposizione dei pulsanti

Nella parte inferiore delle coppe troviamo i pulsanti e, a differenza di altre periferiche simili che concentrano tutti i pulsanti e le porte su un lato, l’H7 Hanno pulsanti a destra ea sinistra.

La tazza sinistra ha una manopola di controllo del volume e del microfono e una porta USB-C per la ricarica. La coppa sinistra ospita il pulsante di accensione, l’audio del gioco e i pulsanti di bilanciamento della chat, nonché un pulsante di sincronizzazione Bluetooth. Il design del pulsante è comodo e confortevole.

Dal momento che stiamo descrivendo le tazze, non possiamo omettere che ci sono piccole griglie nella parte posteriore su entrambi i lati. Più che una semplice decorazione o decorazione nel design, ha funzionalità che vanno di pari passo con la qualità del suono.

INZONE H7 distribuisce i bottoni su entrambe le coppe e il risultato è soddisfacente

Batteria di lunga durata

Se scegli INZONE H7 come tuo prossimo partner di gioco, sarai felice di saperlo Non devi ricaricarlo continuamente grazie alla batteria a lunga durata Può facilmente darti oltre 30 ore di utilizzo, che possono essere fino al doppio rispetto a PULSE 3D.

Se la batteria si esaurisce comunque, puoi collegarla tramite USB e continuare a utilizzarla sul tuo PC o utilizzando il Una ricarica rapida di 10 minuti ti darà fino a un’ora di utilizzo.

La batteria integrata è un grande vantaggio e le fodere sono molto comode

Due tipi di connessione wireless, più utili di quanto sembri

Passiamo alle funzioni, partendo dalle modalità di connessione. Come il PULSE 3D o la maggior parte delle cuffie wireless sul mercato, l’INZONE H7 Viene fornito con un adattatore con il quale puoi collegarlo al tuo PC o PS5 tramite una connessione wireless a 2,4 GHz. L’adattatore USB ha un piccolo interruttore per passare da PC a PS5, a seconda dei casi. Il bordo superiore del palo è in realtà un pulsante con il quale puoi assicurarti che le tue cuffie si sincronizzino, se non lo fai automaticamente, ed è decorato con un LED che illumina tutti i suoi bordi per indicare una connessione riuscita.

Oltre alla connettività wireless, L’H7 ha anche la connettività Bluetoothqualcosa che abbiamo trovato particolarmente utile, non solo per la versatilità di tutti i dispositivi compatibili, incluso Nintendo Switch, ma anche perché sono così facili da collegare a un laptop senza avere l’adattatore wireless a portata di mano o collegato. a una porta USB.

La connessione Bluetooth può essere utilizzata anche contemporaneamente alla connessione wireless. In questo modo è possibile, ad esempio, giocare su PC o PS5 e allo stesso tempo disporre di una connessione telefonica per ascoltare musica, chattare da un’applicazione mobile o rispondere a una chiamata senza interrompere la sessione di gioco.

Con l’adattatore wireless, puoi connetterti al tuo PC o PS5 contemporaneamente al tuo cellulare tramite Bluetooth

Microfono decente, ma migliorabile

Per quanto riguarda il microfono, non abbiamo nulla di particolarmente impressionante, soprattutto considerando il prezzo delle cuffie. abbiamo Microfono flessibile a due vie con base girevole. Il meccanismo interno, grazie al quale si sente un piccolo “clic” ogni volta che si sposta il microfono, consente al microfono di attivarsi quando viene abbassato e muto quando viene sollevato.

La sua qualità è buona, ma potrebbe essere migliore rispetto ad altre cuffie premium di prezzo simile. Non c’è modo di staccare il microfono dalle cuffie, e anche questo potrebbe non piacere a molte persone.

Il microfono è ok ma avrebbe potuto essere migliore

Qualità del suono, usalo su PS5 e software speciale

Per quanto riguarda la qualità del suono, ne abbiamo alcuni Cuffie ad alta efficienza che ascoltano alla grande, con suoni ben bilanciati e ben arrotondati. La promessa di “audio spaziale 360” è ben mantenuta se combinata con piattaforme come PS5 che pongono una forte enfasi sull’audio 3D.

Dato che abbiamo toccato l’argomento PS5, vale la pena notare che ilL’integrazione con la console Sony è perfetta, così come l’integrazione con PULSE 3D Per quanto riguarda la visualizzazione delle notifiche sulla schermata delle azioni come il controllo del volume e la disattivazione del microfono.

La mancanza di diverse modalità di gioco su PS5 è uno dei principali svantaggi di queste cuffie Sony.

Forse la lamentela principale quando si utilizza l’H7 con la PS5 è questa Non ci sono opzioni di console equivalenti E devi accontentarti del suono standard delle cuffie. Questa funzionalità è inclusa in PULSE 3D – e in molti altri concorrenti sul mercato – con diversi profili preregistrati per diverse situazioni di gioco, quindi È incomprensibile che una delle periferiche di Sony, venduta anche come perfetta compagna di PS5, l’abbia persa.

Dove puoi equalizzare il suono secondo il tuo desiderio sul computer grazie a Applicazione gratuita per Windows INZONE Hub, dove ci sono già alcuni profili per soddisfare diverse situazioni e c’è un’opzione per modificarli a modo tuo. Inoltre, è possibile Scansiona le tue orecchie con l’app mobile Si collega all’hub INZONE per offrirti un’esperienza audio spaziale personalizzata.

In diversi giorni interi di utilizzo per tutti i tipi di situazioni informatiche, ce ne siamo resi conto Dove l’INZONE H7 brilla davvero è nelle situazioni di gioco. Non è male per ascoltare la musica, ma ci sono opzioni migliori sul mercato a prezzi simili, anche tra le altre linee di prodotti Sony.

Ecco come appare la schermata iniziale di INZONE Hearing Aid Companion per PC.

impressioni finali

I Sony Inzone H7 lo sono Un ottimo auricolare da gioco che funziona bene con il computer e anche con la ps5. Una delle cose che ci è piaciuta di più è il suo design Sono molto comodiPerfetto per lunghe sessioni di gioco e lavoro. Non lasciarti ingannare dal design poiché le coppe sembrano sovradimensionate, poiché le cuffie sono leggere e flessibili, quindi non faranno pressione sulla tua testa. IL La cancellazione del rumore è molto efficaceanche senza optare per il modello più costoso che include la funzione di Cancellazione Attiva.

INZONE H7 ha molte funzionalità per migliorare la tua esperienza di gioco, ma se il tuo budget non è elevato, PlayStation PULSE 3D è comunque un’ottima scelta.

Batteria a lunga durata e doppia connettività simultanea sono funzioni apprezzate che non possono mancare in una cuffia premium. Anche la qualità del suono è molto buona e mantiene la promessa di offrire un suono spaziale a 360 gradi molto piacevole. Sony si distingue nel mercato per i suoi prodotti audio e, infatti, INZONE H7 non ti deluderà nemmeno in questo reparto.

Sul lato negativo, abbiamo un’inspiegabile omissione delle modalità di gioco per PS5 che coinvolgono PULSE 3D, la presenza di un microfono non sorprendente e in generale Prezzo abbastanza alto per quello che viene generalmente offerto. Ci sembra che siano una buona opzione da acquistare con un’offerta, perché sebbene Sony abbia ottenuto molteplici successi nel design e nella qualità di queste cuffie, potrebbero essere andate troppo oltre nel prezzo, dal momento che siamo già entrati in una gamma in cui non c’è ci sono altre opzioni sul mercato che possono funzionare meglio, migliori per il suono che ci vuole. Se il tuo budget per migliorare l’audio nei tuoi giochi è limitato, PULSE 3D potrebbe essere sufficiente per te E sono molto buoni e molto più economici.

Che tu scelga cuffie come INZONE H7 o PULSE 3D che vengono offerte a metà prezzo, quello che possiamo dirti è che Non perdere l’opportunità di completare la tua esperienza di gioco PS5 con un dispositivo che ti permetta di goderti appieno ciò che la console può fare Con suono 3D.