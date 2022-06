Analisi: i guerrieri sono guerrieri sulla strada

La linea è iniziata poco più di nove anni fa. Tre ragazzi – Stephen Curry, Clay Thompson e Draymond Green – sono andati a Denver in una fantastica serata nell’aprile 2013 e hanno aiutato Golden State a vincere Gara 2 della serie del primo round della Western Conference.

Poi Carrey disse qualcosa che si sarebbe rivelato profetico.

“Siamo una squadra flessibile”, ha detto.

Quanto aveva ragione, anche se forse non lo sapeva.

I Warriors hanno combattuto 27 playoff in quelle nove stagioni. Hanno vinto una partita in trasferta in tutti loro, una serie di vittorie senza precedenti nella storia della NBA. E probabilmente nessuna di quelle vittorie su strada nell’era Carrie-Thompson-Green è stata più significativa della più recente, quando hanno battuto Boston 107-97 in Gara 4 delle finali NBA venerdì sera.

La serie pareggia 2-2. Il vantaggio di essere locali. La quinta partita sarà lunedì a San Francisco, l’inizio di una serie di tre migliori che determinerà il titolo NBA. E se i guerrieri non avessero allungato la loro linea, la storia sarebbe stata completamente diversa. I Celtics saranno sul punto di vincere il titolo. I guerrieri saranno sull’orlo dell’abisso.

Hanno passato momenti gloriosi: i Warriors hanno vinto tre campionati in quest’epoca e sì, ricevere la Gold Cup dal commissario NBA Adam Silver è il momento più bello che la squadra possa aspettarsi. Ma delle 39 vittorie consecutive in trasferta, solo una è uguale per importanza alla partita di venerdì.

Questa è la quarta partita delle finali NBA 2015. Stesso scenario: i Warriors stavano perdendo la serie 2-1 e affrontando un terribile 3-1, ma quella notte a Cleveland hanno trovato il modo di battere i Cavaliers, anche la serie e vincere la coppa in sei partite.

Thompson sperava dopo la vittoria in Gara 3 di Boston di provare di nuovo quelle emozioni nel 2015.

Forse hai ragione.

“Hai un gruppo di ragazzi che un giorno saranno nella Hall of Fame: Steve, Clay, Draymond”, ha detto l’allenatore dei Warriors Steve Kerr. Questi ragazzi sono coerenti. Sono stati insieme per tutto questo periodo. Non solo sono talentuosi, sono incredibilmente competitivi ed è quello che serve per vincere sulla strada. Devi applicare quella volontà, intensità e passione e questi ragazzi ce l’hanno”.

Immagina, 48 ore prima della quarta partita, che la capacità di Curry di giocare fosse in dubbio. Ha storto il piede sinistro nella terza partita, lo stesso infortunio che ha posto fine alla sua stagione regolare all’inizio. Curry ha detto giovedì che avrebbe giocato e venerdì ha fatto una prestazione per la storia: 43 punti, 10 rimbalzi, quattro assist.

“È stata una partita che hai quasi vinto, uscire e tirare con quell’efficienza e ottenere 10 rimbalzi e attaccarlo in difesa … Steve è stato fantastico”, ha detto Thompson.

Quei 43 punti sono stati il ​​secondo miglior totale di Curry in una partita di playoff su strada. Ha segnato 44 gol in una partita a San Antonio nel 2013, una partita del secondo turno che pochi probabilmente ricordano e che, per inciso, era ben lontana dai rischi e dalle pressioni di venerdì.

Era molto espressivo. Ha anche gridato più volte tra il pubblico. Niente a che vedere con il vero Steph. Ma questo momento non potrebbe essere più importante, e Curry ce l’ha fatta, tutti quegli anni di vittorie in qualifica su strada lo hanno preparato per questo momento culminante.