Analista di Morgan Stanley definisce i problemi di produzione di iPhone “esagerati” – EzAnime.net

Nonostante le preoccupazioni sull’attuale catena di approvvigionamento e la continua carenza di chip, è probabile che Apple supererà le previsioni finanziarie di Wall Street per il quarto trimestre del 2021.

In una nota agli investitori ottenuta da AppleInsider, l’analista di Morgan Stanley Katy Huberty ha affermato che le prestazioni dell’attività e dei servizi iPhone della società spingeranno Apple oltre i risultati che gli analisti si aspettano di sentire quando la società farà la sua chiamata sugli utili del quarto trimestre la prossima settimana. .

Come nei capitoli precedenti, l’analista non si aspetta che Apple fornisca indicazioni ufficiali. Sebbene sia ottimista sul trimestre di dicembre di Apple nonostante i problemi della catena di approvvigionamento, Huberty ritiene che Apple probabilmente affronterà le tendenze di crescita a livello di settore. D’altra parte, i potenziali cambiamenti nel modello di business dell’App Store di Apple e le questioni di sostenibilità per la crescita di iPhone possono rendere difficili i confronti annuali. L’analista ha aumentato le sue previsioni per le entrate del quarto trimestre di Apple a 88,2 miliardi di dollari, un aumento del 36% anno su anno prima del consenso. La nuova stima è superiore alla precedente previsione di 83,6 miliardi di dollari. Wall Street prevede che Apple riporterà entrate per 84,8 miliardi di dollari. Huberty afferma che le sue nuove stime si basano su maggiori spedizioni di iPhone, iPad e Mac.

Huberty ritiene che, nonostante i recenti problemi di disponibilità con la linea di iPhone, i problemi di produzione con i prodotti più redditizi di Apple siano “esagerati”.

L’analista osserva inoltre che è più probabile che il prezzo dell’iPhone sia un vento favorevole per Apple del previsto. Ritiene che il prezzo medio di vendita di iPhone potrebbe raggiungere $ 883 nel 2022, ben al di sopra del consenso di $ 824. Huberty aumenta anche la sua stima delle entrate del 2022 a $ 397,1 miliardi e l’EPS a $ 5,90.

Apple ha molto su cui lavorare per le prossime festività natalizie. Quella stessa settimana, la società ha annunciato il suo nuovo MacBook Pro da 14 e 16 pollici, AirPods di terza generazione, nuovi mini colori HomePod e il suo piano Apple Music Voice.

