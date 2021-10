Analista elettorale: le Seychelles “danno tutto lo spazio” a Jose Antonio Cast

Sociologo e analista elettorale Axel Callis Ha valutato la complessa settimana politica che aveva attraversato il candidato presidenziale ufficiale, Sebastien Seychelles, e ha notato che con la sua campagna elettorale finora “Rinuncia a tutto lo spazio per Jose Antonio Caste”., il candidato de “La Moneda” del Partito Repubblicano.

Tutto è iniziato con i progressi sul quarto progetto di ritiro del 10% dei fondi pensione alla Camera dei Rappresentanti, che Seychelles ha categoricamente respinto ed è stato interrogato per aver “minacciato” i suoi deputati, poi riconoscimento di aver effettuato prelievi precedenti, i fatti che È stata la settimana più complicata per il candidato ufficiale.

Il direttore di TuInfluyes.com ha anche osservato che potrebbe accadere: “Per la prima volta, che un candidato con più di un milione di voti alle primarie dell’accordo, non sia al secondo turno, e in questo momento direi chi – che Sprecato da una campagna troppo veloce e piena di confusione e incertezza“.

Pertanto, a suo parere, “Dà tutto lo spazio a José Antonio Caste che potrebbe, alla fine, essere colui che accompagnerà la candidatura di Gabriel Boric Al secondo turno.

Da parte sua, la portavoce della leadership CAST per la campagna, Macarena SaintlisHa notato che il suo candidato è “l’unico di destra, lo è sempre stato”, ma al di là di questo ha chiarito che “ciò che sta accadendo all’interno di partiti e coalizioni è senza dubbio un peccato, ma Non interferiamo in alcun modo In quelle situazioni, eravamo molto rispettosi”.

Tuttavia, Santelices ha affermato che “Tutti hanno le porte aperte“.