Analizzare il futuro dell’economia globale: sfide e prospettive nel mondo | internazionale

Lui Il futuro dell’economia globale si trova di fronte a un bivio critico, caratterizzato da una serie di sfide Eventi economici, geopolitici e finanziari che hanno seminato incertezza nei mercati globali.

(Altro: Capire le materie prime: cosa sono, a cosa servono e perché dovresti prenderti cura di loro.)

Con le principali economie che mostrano segnali di rallentamento e gli investitori che diventano più cauti, sorge la domanda se ciò avverrà o meno. Siamo sull’orlo di una recessione o stiamo semplicemente affrontando una correzione temporanea.

Questa discussione ha acquisito slancio negli ultimi mesi, poiché gli esperti di tutto il mondo analizzano i dati più recenti per cercare di prevedere la direzione che prenderà l’economia globale.

Da parte sua, Jack Janasiewicz, portfolio manager di Nataxis Investment Managers, offre una prospettiva su questo panorama, avvertendo che… Rischio di cadere in un pessimismo eccessivo, nonostante i segnali di rallentamento economico.

(Leggi: Secondo il G20, l’economia globale crescerà nonostante le guerre.)

I recenti dati economici hanno mostrato un rallentamento più marcato del previsto, sia negli Stati Uniti che a livello globale. Negli Stati Uniti, un indice ISM manifatturiero inferiore alle attese, l’aumento delle richieste di disoccupazione e un deludente rapporto sull’occupazione hanno sollevato preoccupazioni sulla crescita economica.

Questo timore non si limita agli Stati Uniti, dove i deboli PMI in Asia e la frustrazione per la mancanza di stimoli in Cina hanno contribuito a un clima di incertezza globale.

Tuttavia Janasewicz ne sottolinea l’importanza Distinguere tra un rallentamento e una recessione imminentePerché nonostante le preoccupazioni, l’economia americana continua a mostrare segnali di crescita, con il PIL cresciuto del 2,8% nell’ultimo trimestre, superiore alle aspettative.

(Vedi: Ecco come si sono comportati il ​​peso e le altre valute latine rispetto al dollaro nella prima metà.)

Economia globale iStock

Sebbene la Federal Reserve americana si trovi di fronte a un dilemma nella sua duplice missione di stabilità dei prezzi e piena occupazione, Janasiewicz ritiene che… L’attuale rallentamento dell’inflazione e del mercato del lavoro non sono necessariamente segnali di recessionePiuttosto, viene modificato a un ritmo più moderato.

I consumi, che guidano quasi il 70% della crescita statunitense, rimangono un pilastro fondamentale e, sebbene il ritmo delle assunzioni sia rallentato, i dati mostrano che l’economia continua a generare posti di lavoro, mantenendo il reddito familiare complessivo in aumento a un tasso salutare del 4,86%. Questo, secondo l’esperto, ne è un segnale Sebbene la spesa dei consumatori possa diminuire, rimane forte e in grado di sostenere la crescita economica.

(Altro: Le 10 economie più pesanti del mondo.)

Anche Janasiewicz sottolinea queste preoccupazioni Valutazioni gonfiate nel settore tecnologico, in particolare nel trading di intelligenza artificiale, Deve essere messo in prospettiva. I margini di profitto rimangono forti e le aziende generalmente rimangono redditizie, rafforzando l’idea che l’economia non è sul punto di crollare.

intelligenza artificiale iStock

Finalmente, Il recente aumento della volatilità e le correzioni del mercato azionario hanno generato un diffuso pessimismoCon alcuni analisti che prevedono una recessione.

Tuttavia, l’esperto avverte che questi sentimenti negativi potrebbero essere esagerati. La storia dei fondamentali dell’economia è ancora buona e, sebbene la svendita degli asset abbia esacerbato la situazione, tenete presente che il contesto tecnico sta influenzando in modo significativo la narrazione ribassista.

file