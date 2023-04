Anche Elon Musk vuole la sua IA e sta costruendo un’azienda per competere con ChatGPT, secondo il Financial Times.

Non solo Elon Musk è interessato a Twitter, all’espansione di Tesla o al lancio di Starship, ma sta anche sviluppando piani per il lancio. Un’azienda focalizzata sull’intelligenza artificialecon l’intenzione di essere competitivi contro OpenAI, il proprietario di ChatGPT.

secondo Financial Timesil miliardario raccoglie una collezione di Ricercatori e ingegneri specializzati Nell’intelligenza artificiale, assumendo dipendenti di altre società del settore, come Alphabet, di proprietà di DeepMind, secondo persone che hanno familiarità con i piani dell’uomo d’affari.

Inoltre, Musk è anche in trattative con alcuni investitori SpaceX e Tesla sulla possibilità Investi i tuoi soldi in una nuova società.

L’incursione di Musk nei sistemi di intelligenza artificiale

Ricorda il datore di lavoro Ho già partecipato molte volte in tema di intelligenza artificiale. Ad esempio, per diversi anni è stato uno dei principali finanziatori della stessa OpenAI, venendo infine meno ai suoi impegni finanziari e operativi.

Durante il mese di marzo, Musk è stato uno di quelli Hanno firmato una lettera aperta chiede una sospensione di sei mesi di qualsiasi ricerca sui modelli di IA più avanzati del GPT-4 di OpenAI, ricordando l’IA dell’epoca”Uno dei maggiori pericoli per il futuro della civiltà“.

Di recente, il miliardario ha anche acquisito quasi 1.000 GPU per quello che potrebbe essere un modello di intelligenza artificiale. Può applicarsi a Twitter Per creare un modello di annuncio su misura per il tuo pubblico.

immagine: depositare