Anche il prodotto interno lordo si è contratto nel primo trimestre del 2023

Le revisioni dei dati macro vengono fatte dal diavolo e la Germania lo ha verificato giovedì, quando l’agenzia federale di statistica Destatis ha rivisto al ribasso i dati del PIL rispetto al primo trimestre del 2023. La correzione del precedente zero % a -0,3% significa che la “locomotiva” europea è finalmente entrata in recessione tecnica (due trimestri consecutivi di stagnazione) quest’inverno. Uno scenario che dati per dati sta cercando di evitare.

Anche se simbolico – una recessione tecnica non è una recessione pura nel senso strettamente economico del termine – e di pochi decimi, il messaggio che inviano questi dati è che la Germania ha finalmente ceduto a un inverno rigido in cui ci si aspettava che “pagasse il prezzo” del colpo di guerra in Ucraina e della conseguente crisi energetica.

Sebbene le autorità politiche ed economiche del Paese, guidate dal cancelliere Olaf Schultz, sembrassero escludere una recessione, il colpo è arrivato troppo tardi. Il più grande è il settore manifatturiero centrale, dove una recessione sempre più profonda mette in dubbio la ripresa che molti si aspettano nei prossimi trimestri.

C’è stato anche un calo della spesa pubblica, e un calo della spesa delle famiglie, mentre l’elevata inflazione ha continuato a pesare sui consumatori, dietro il calo del PIL. Tuttavia, gli investimenti sono aumentati, guidati dalla costruzione.

“Sia i consumi privati ​​che quelli pubblici hanno frenato fortemente l’attività economica, mentre il clima invernale mite ha aiutato il settore delle costruzioni a compiere una temporanea ripresa, tornando ad essere un motore di crescita. A causa delle deboli importazioni, la crescita marginale delle esportazioni ha contribuito positivamente alla crescita netta delle esportazioni”, spiega Carsten Brzeski, economista di ING.