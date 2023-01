Anche la Barzas, insieme alla Potapova, può ripetere il terzo turno

Assenti Paula Badosa e Sara Sorribes, assenti per infortunio, e Garbiñe Muguruza, rimosso alla sua primaIl tennis spagnolo è stato molto ben rappresentato agli Australian Open. due giocatori, Cristina Buxa e Nuria ParisasQuelli che non sono i migliori in classifica, sono riusciti ad arrivare al terzo turno con vittorie sui rivali che li hanno superati anche sotto questo aspetto. Buxa (25 anni, 100°) ha battuto la campionessa degli US Open 2019 Bianca Andreescu mercoledì, E Párrizas (31 e 77) ha eliminato Anastasia Potapova, la russa di 21 anni e 45esima classificata, che ha appena eliminato un’altra vincitrice a New York (nel 2017), Sloane Stephens.

La granadina ha vinto momenti di splendore, con due set (6-3, 6-2) e 72 minuti, e sabato affronterà la croata Donna Vekic, che ha battuto la 18esima favorita, Lyudmila Samsonova (6-3, 6- 0). È il secondo anno consecutivo che Noria raggiunge la terza fase del torneo, anche se nel 2022 non ha dovuto giocare per ottenerla nella seconda.perché la concorrente belga Maria Zaniewska si è dimessa per infortunio.

Lo slam dunk australiano è l’unico che Parezas è riuscito a vincere fino ad ora, Le circostanze, come ha spiegato dopo aver battuto mercoledì in due set anche la brasiliana Beatrice Haddad Maya (14), lo favoriscono sulle piste all’aperto, che sono molto veloci. La chiave questa volta è stata la sua precisione e la buona gestione della palla, che lo hanno portato ad accumulare solo 11 errori non forzati, rispetto ai 30 del suo avversario.