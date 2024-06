Anche se ha giocato grandi partite che passeranno alla storia, la sua regola è di non giocarle integralmente prima che siano trascorsi 10 anni. Ad Harvey Smith piace riscoprire i suoi giochi: Dishonored 2

Gli sviluppatori di videogiochi sono giocatori come noi. Sebbene abbiano trasformato questo mezzo in uno stile di vita e nell’espressione delle loro idee artistiche, suonano proprio come tutti noi Possono anche stancarsi. Questo è ciò che accade Harvey Smithil famoso designer di capolavori come Dishonored o l’originale Deus Ex, che lo ha generalmente rivelato Non giocano ai propri giochi fino a 5-10 anni dopo la loro uscita.

Ci sono più o meno giocatori, ma tutti abbiamo visto giocare grandi nomi del settore. Che sia suo Sam Lago, Kojima Anche Corey BarlogE anche manager come Phil Spencer. Tuttavia, c’è anche il rischio che finirai, come si suol dire, “esaurito” giocando troppo alla stessa cosa, motivo per cui Harvey Smith ha una soluzione, almeno una che funziona per lui: Fai una lunga pausa Dopo che il gioco su cui stai lavorando viene rilasciato.

Ecco perché Smith, il designer dei giochi sopra menzionati, che è anche direttore creativo di Dishonored 2 e produttore di Deus Ex: Invisible War, ha condiviso la sua personale esperienza di sviluppo del gioco su Twitter. nonostante Gioca intensamente In Diverse versioni del progetto Dove lavori Durante il suo sviluppo“Verrà il momento in cui non li toccherai.”Per 5 anni e talvolta 10“.







Ha aggiunto quello Grandi piaceri Di questa attesa Riscopri gli scenari creati dal tuo team. Apprezza gli angoli speciali che non ricorda e che mostrano la dedizione di questi sviluppatori. In effetti, il suo ultimo progetto, Redfall, è stato salvato finché non ci sarà un ragionevole lasso di tempo per riprodurlo di nuovo.

Quando lo fai, è grazie all’ultimo aggiornamento del gioco che include la modalità Non in linea in lineamiglioramenti al gameplay, interruzioni per il giocatore singolo e un uovo di Pasqua in onore dell’eredità di Arkane, Sarà più divertente giocare di nuovo allo sparatutto. Tuttavia, preferisce non commentare per quanto tempo permetterà a Redfall di rimanere prima di installarlo nuovamente.

