Ancora tensioni tra Shakira e Pique: liti e crisi continue

23/08/2023 alle 13:08 CEST







Non è necessario seguire un corso per rendersi conto che la relazione tra Shakira E Gerrard PiqueAnche dopo il divorzio Non vivere il suo momento migliore. C’è stato un tempo in cui la stampa sosteneva che le acque si erano calmate, ma quel periodo non è durato più di qualche mese.





Entrambi concordarono provvisoriamente Come saranno le vacanze dei bambini e quanto spesso il catalano potrà recarsi a Miami per vedere i suoi figli?. Tuttavia, potrebbero esserci delle modifiche a questa bozza.

Dopo aver appreso dei problemi con l’accordo dell’ex partner, Lauren VasquezIl collaboratore e giornalista di “Yas Verano” ha rivelato che la situazione si è complicata: “Shakira e Pique, adesso, Stanno vivendo un momento molto teso. E tra qualche settimana saremo in grado di fornire qualche informazione su questa tensione“.

E da quel poco che Lorena ha rivelato, proprio i giovani saranno al centro di questi dissapori che potrebbero allungare ulteriormente il processo di divorzio:”Adesso è un momento difficile perché nessuno dei due è d’accordo su una serie di cose che sono importanti per entrambi. Forse potremo fornire maggiori informazioni tra qualche settimana”, ha ricordato ancora il collaboratore.





Nonostante questi dati. Shakira e Pique hanno scelto di rimanere in silenzio Dopo un anno in cui tra i due continuavano gli attacchi. Quando arriverà la tranquillità in famiglia, almeno per garantire il benessere dei loro figli Sasha e Milano una volta per tutte?