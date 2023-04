Ancora una volta, il Dortmund ha invitato il Bayern Monaco alla festa

Il Borussia Dortmund ha lasciato ancora una volta un’occasione d’oro per aumentare la pressione sulla squadra del Bayern Monaco, che potrebbe tornare ad essere la capolista della Bundesliga se questa domenica battesse l’Hertha Berlino all’Allianz Arena. La squadra, guidata da Edin Terzic, non è passata dal pareggio all’1 nel derby contro il Bochum In casa, un risultato che impedisce loro di mettere il terreno in mezzo contro il Bayern, che inizierà un duello contro quelli della capitale con un totale di due punti di distacco dagli eterni rivali in vetta alla classifica della massima competizione tedesca. Ancora una volta, il BVB ha sfondato in un momento cruciale della stagione in quanto potrebbe strangolare il Bayern Monaco che è l’ultima possibilità della Bundesliga in questa stagione dopo l’eliminazione in Champions League e in Pokal. C’è ancora la Bundesliga. E questo grazie al Borussia.

Lo scontro è iniziato con una brocca di acqua fredda al capo. Dopo 5 minuti di impegno al Vonovice Rohrstadion, Lucila porta in vantaggio i locali Per mezzo di una banda sabbiata destra nel telaio protetta da un giunto. È stato uno shock per il BVB che sapeva, sì, come rimettersi in sesto a tempo di record e, Dopo soli due minuti di svantaggio sul tabellone, è stato in grado di reagire. Adeyemi l’ha fatto Dopo un passaggio di Mallen, Haller lo ha toccato quel tanto che basta per lasciare il nazionale tedesco su un vassoio. Da lì, il BVB ha dominato la partita e occasionalmente ha avuto la possibilità di andare oltre, anche se non è riuscito a liberare il Bochum dalla propria area nell’ultimo tratto del primo periodo in cui gli è stato negato. di nuovo burbero.

Le cose non sono cambiate nel secondo tempo. Bochum, rendendosi conto che il Dortmund non stava mostrando la sua versione più efficace sul green, ha continuato a pressare la palla dagli uomini di Terzic. In questo modo hanno continuato a impedire al Borussia di dispiegare tutto il suo potere nel periodo di transizione. Anche la gente del posto ha segnato. Stöger mette alla prova Coppell su calcio d’angolo, ma il portiere giallorosso è attento. A quel tempo il fidanzamento si interruppe a causa dei tanti errori da entrambe le parti che minarono lo scorrere degli eventi. Il BVB aveva bisogno di un obiettivo. Poteva esserci un rigore contro Adeyemi, ma l’arbitro non l’ha visto chiaramente. Moukoko, Reus e Reyna vengono inseriti nella spinta finale dalla squadra ospite. Bellingham ce l’ha, ma il tiro dell’inglese Pearl viene contrastato da Reimann. Hummels è entrato e ha colpito di testa la palla in fondo alla rete, ma il gol è finito in fuorigioco. A Janko è stata chiesta una mano, cosa che non è stata. Voleva, ma non poteva, che il Borussia riaprisse le porte al Bayern Monaco.

i cambiamenti Moritz Prochinsky (69 minuti, Philip Hoffman), Giuseppe Moukoko (72′, Sebastien Haller), Marco Reyos (73′, Giuliano Brandt), Simon Zeller (77′, Takuma Asano), Signor Janko (77′, Cristiano Gamboa), Geo Rina (80D, Karim Adeyemi), Pierre Condé (84′, Patrick Osterhage), Costantino Stavelidis (84′, Danilo Soares), Antonio Modesto (87′, Julian Ryerson), Mario Lupo (87′, Donyell Mallen) Obiettivi 1-0, 4′: Antonio Lucilla1-1, 6′: Karim Adeyemi carte Arbitro: Sasha Stegmann

Arbitro assistente video: Robert Hartmann, Philip Howe

Danilo Teodoro Soares (29′, giallo) Karim Adeyemi (42′, giallo) Sebastian Haller (42′, giallo) Terzic (91′, giallo)