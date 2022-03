Andarono a vivere in Italia, dove scoprirono che il bidet non veniva usato e trovarono un’alternativa insolita.

A proposito di innovazioni, Bidè Questo è uno di loro. Si ritiene che il suo uso abbia avuto origine in Francia nel XVII secolo. In linea di principio veniva utilizzato per pulire le parti intime prima e dopo il rapporto sessuale e si trova sempre all’interno delle camere da letto. Attualmente, In Argentina, questo fa parte del rubinetto del bagno Nella maggior parte delle case. Tuttavia, ci sono anche paesi in cui il suo uso è raro e confonde i viaggiatori domestici. Questo era il caso Agostina Gil Farina e Leandro SavariaChe cosa È venuto in Italia e ha scoperto che non era usato lì. Con questo in mente, hanno iniziato a indagare Hanno inventato un’invenzione diversa per cambiarlo.

“Stai pensando di migrare o viaggiare in qualsiasi paese degli Stati Uniti, dell’Europa o dell’Oceania? Sei preoccupato di non poter incontrare il tuo migliore amico nella tua destinazione? Dì addio a tutti i demoni che ti perseguitano: È arrivato il bidet portatile. Questo è tutto quello che c’è da fare “, ha detto una voce Spento In un video esilarante, segue il classico piano Telesales Chiamare ora!Ed è stato pubblicato sui loro social network.

Sostituzione insolita del bidet in Italia

Con queste parole, coppia Influencer Prova Mancanza di bidet in alcuni paesi europei Ed è stato dato un elemento specifico di igiene Quando si viaggia in un luogo in cui questo dispositivo non è disponibile, non verrà lasciato fuori dalla valigia. Di Un piccolo prodotto che svolge la stessa funzione di pulizia E contiene Un irroratore sommergibile, una valvola dell’aria e un tubo estensibile Termina con un ugello spruzzatore che espelle l’acqua. È disponibile sui siti di e-commerce di Internet $ 2500. Il più importante? È realizzato con materiali ecologici.

Leandro e Agostino Hanno mostrato semplici opere d’arte attraverso il loro account Instagram dosartistasviajeros, dove hanno rivelato alcune gemme della loro vita da quando sono arrivate all’estero. Sebbene fosse fatto con umorismo e ingegno, nessuno dei due se lo immaginava. Clip Si verifica per altre persone come loro Pensano al bidet come a un elemento essenziale della loro vita quotidiana. “Dove trovarlo? Sono in Australia”, “Sì, è importante nella mia vita”“Adatto per il campo”, alcuni dei commenti lasciati dai loro follower in un comunicato condiviso del 22 febbraio.

Il loro video è diventato virale, con loro grande sorpresa, dopo di che hanno iniziato a condividere contenuti infiniti Consulenza o assistenza agli argentini espatriati. In conversazione con NazioneLeandro ha sottolineato come sia nato il titolo del Bidet Portatile e ha ritenuto che l’assenza di questo dispositivo prima di lasciare il Paese fosse una delle loro preoccupazioni primarie. “Quando abbiamo lasciato l’Argentina, pensavamo che in Italia non ci fosse il bidet, e uno in più Influenzatore L’Argentina ha visto che potevamo comprarlo. Un giorno Agos mi ha sorpreso con un pitone palmare a casa: ‘Guarda cosa ho quando andiamo all’estero’ ‘Lui ha spiegato.

Lo strano congegno finiva per essere il loro “salvatore” e un elemento essenziale ogni volta che si fermavano in posti dove non c’era niente. “La verità è che in Italia ci sono, ma non è uno. Ciò significa che l’acqua non viene dal basso come in Argentina, ma la funzione è la stessa “, ha affermato.

Per le coppie è una parte essenziale della loro vita quotidiana e non possono concepire una casa senza questo nobile dispositivo. «Supponiamo che sia in bagno. È un problema quando non c’è, motivo per cui acquistiamo anche opere d’arte“, Egli ha detto.

Dal punto di vista umoristico, la coppia ha mostrato la sua soluzione alla mancanza di un po’ in Italia Catturare

Per quanto riguarda l’idea originale che hanno introdotto per questo prodotto innovativo, Leandro ha affermato che lo hanno fatto per spiegare argomenti su altri. Influencer Non insistono. “Siamo artisti, cantanti e attori. Tutto quello che vogliamo fare è mostrare l’esperienza di vivere all’esteroA modo nostro”, ha detto. Abbiamo avuto un’idea divertente per crearne uno tintinnio Con punta portatile “Contato.

Infine, Zavaria ha spiegato le ragioni della sua decisione di vivere in un altro Paese e ha riflettuto sul cambiamento nel processo decisionale: “Veniamo dall’Argentina perché volevamo allargare i confini dell’arte, Cresci oltre la situazione del paese e acquisisci nuove esperienze. È sempre legato a quel problema e, nel nostro caso, usciamo perché vogliamo imparare cose nuove, vogliamo raccontare le nostre esperienze in un modo che conosciamo, dobbiamo sapere come viaggiare, agire e fare qualcosa di divertente quando la gente va in posti”.