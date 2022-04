Anderson ha sospeso una partita a causa di un gesto osceno, riprenderà

Il cortometraggio dei Chicago White Sox Tim Anderson è stato sospeso per una partita e una multa non rivelata per aver dato ai fan il dito medio durante la partita di mercoledì a Cleveland.

Anderson ha ripreso la sua squalifica dalla Major League Baseball ed è rimasto in formazione per primo nella classifica di battuta per la partita di venerdì contro il Minnesota.

Anderson ha commesso tre errori nei primi due turni della sconfitta per 11-1 di mercoledì contro Chicago nella sua prima partita a due teste. Il frustrato 28enne ha fatto un gesto verso un fan.

Questa è la seconda volta che la MLB ha sospeso Anderson in questa stagione. Ha saltato due partite nel weekend di apertura della stagione a causa del contatto con l’arbitro Tim Timmons nella nona partita della partita del 27 settembre. In appello, Anderson è stato in grado di ridurre la sua condanna da tre partite a due.

Anderson ha una media di 333 battute con cinque RBI e un fuoricampo diretto alla serie a Minneapolis. Ha fatto il suo primo All-Star Game nel 2021 e ha concluso la stagione con 309 ERA, 17 case e 61 RBI per aiutare i White Sox a vincere il titolo AL Central.

Anderson ha avuto cinque falli in questa stagione, tutti nelle ultime due partite. Ne ha impegnati solo 10 l’anno scorso.