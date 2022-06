Andrà in Italia?: Marcelo in vista della Serie A. Zombat | CORRENTE ALTERNATA. Milano | Marsiglia | Mercato del capo | RMMD DTBN | Totale del gioco

Dopo aver chiuso il suo palco con Il vero Madrid Lì ha ricevuto diversi diplomi Marcello Devi trovare un nuovo club per continuare la tua carriera di successo. Sulla sinistra sono tante le squadre interessate, però nelle ultime ore il club italiano si è unito e giocherà Champions League 22/23.

Ci riferiamo al Milan, l’attuale campione di Serie A, che è entrato nelle file delle squadre che cercano i servizi dell’ex giocatore del Real Madrid, nonostante Theo Hernandez sia già in quella posizione e gli italiani andranno a Marcelo perché ha esperienza. In competizioni come la Champions League e la conquista di titoli importanti.

Dopo aver appreso che Marcelo aveva lasciato il club “Merengue”, diverse squadre si sono interessate a lui.

L’addio di Marcello

“Voglio ringraziare il miglior club del mondo per averlo potuto godere. Facciamo quello che vogliamo, abbiamo tutto per divertirci. Mi sveglio ogni giorno con la gioia di essere nel miglior club del mondo, faccio la storia e i miei figli vedono che ho potuto giocare nel posto migliore che potevo.ha detto Marcelo con le lacrime agli occhi mentre salutava la Casa Bianca.