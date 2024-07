Andrea Bocelli festeggia 30 anni di carriera con emozionanti concerti in Toscana

Tutti e tre i concerti sono stati registrati per un documentario sul cantante diretto dal candidato al Grammy Award e vincitore dell’Emmy Award Sam Wrench.

Andrea Bocelli Festeggiarlo 30 anni di carriera Con tre concerti speciali al Teatro del Silenzio in Toscana. Eventi inclusi manifesto stellato, Dagli attori ai cantanti, compresi i dizos della musica classica.

Grandi della musica come Lang Lang, Ed Sheeran, Brian May, Laura Pausini e Tiziano Ferro. A loro si unirono grandi nomi di Hollywood come Johnny Depp, Russell Crowe e Will Smith.

Il direttore creativo dell’evento è stato due volte Francisco Negrín È stato nominato agli Olivier Awards. Dal canto suo Bocelli ha confermato: “È un’idea che è venuta da tutti coloro che lavorano con me e l’ho accolta con grande piacere”.

“Penso che siamo andati troppo oltre, e forse è diventata una cosa normale Molto grande per una piccola città “Per un artista regionale come me, però speriamo che le cose vadano bene”, ha detto Bocelli.

Alla domanda su Momenti importanti della sua carriera“Ho molta scelta perché ci sono state situazioni, episodi e soprattutto circostanze che ho vissuto con grande emozione perché oggettivamente importanti”, ha detto.

“Dalle feste che si sono svolte a Central Park nel 2011 a Hyde Park pochi giorni fa, passando per le feste sotto le piramidi d’Egitto o davanti al Papa e ad altri leader come i capi dei grandi Paesi”, ha aggiunto.

Ha detto: “È difficile scegliere un momento specifico. Ci sono stati molti, molti momenti molto importanti nella mia carriera”. Maestro lirico Andrea Bocelli.

Le tre serate sono state anche filmate e appariranno in Nuovo documentario intitolato “Andrea Bocelli 30: Celebrating”Che uscirà nelle sale il prossimo autunno in tutto il mondo.

Il film sarà diretto da Sam è una seccatura È prodotto da Mercury Studios, Maverick, Almud, Impact Productions e CitySound & Events. Documentario Racconterà la storia di Andrea BocelliDai suoi esordi fino alla sua ascesa alla fama.

Bocelli ha anche annunciato l’uscita di un nuovo album intitolato “Duets” prevista per la fine di ottobre.