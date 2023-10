Andrea Goldin conclude il percorso di conversazioni con specialisti organizzato da Ticmas e dalla casa editrice Siglo XXI

Il neuroscienziato Andrea Goldin, autore di Neuroscienze a scuola (Siglo XXI), ha visitato la sala Tecmas della Fiera del Libro di Buenos Aires (Foto: Agustín Brasic)

Mercoledì 4 ottobre, alle 17:45, la Tecmas Hall (Costa Rica 5639 CABA) sarà il palcoscenico per un discorso fondamentale sulle neuroscienze educative. Sarà lui l’eroe dell’incontro Andrea Goldinautore del libro Neuroscienze a scuolaChe ha vinto il prestigioso Isay Klasse Award per il miglior libro educativo.

La conferenza è stata proposta sulla base di come l’esplorazione dei progressi nella comprensione del cervello possa informare le pratiche pedagogiche e migliorare l’apprendimento degli studenti. Goldin, noto esperto di neuroscienze applicate all’educazione, approfondirà come il cervello trasforma l’esperienza e come questa conoscenza possa essere utilizzata in campo educativo. In questo modo i temi trattati durante l’incontro saranno diversi: dall’importanza dell’alimentazione e del sonno al ruolo del gioco, dell’attenzione e della flessibilità cognitiva nel processo di apprendimento. Il suo approccio globale e innovativo promette di evidenziare aspetti essenziali dell’educazione contemporanea.

Neuroscienze a scuola, di Andrea Goldin (Ed. Siglo XXI)

“Quando impariamo e quando insegniamo, ciò che sta imparando e ciò che sta insegnando è il nostro cervello. Capire come funziona può permetterci di generare un apprendimento più duraturo, un migliore apprendimento e una migliore regolazione delle emozioni”, ha detto Goldin alcuni mesi fa al Fiera del libro.

L’incontro è comunque gratuito e ad accesso libero È richiesta la registrazione anticipata. La partecipazione è aperta a docenti, studenti e chiunque sia interessato all’argomento. La conferenza conclude il corso co-organizzato da Tecmas e la casa editrice Siglo XXI, che ha incluso importanti referenze, come Beatrice Dio, Cora Stemberg e altre.