Andrea San Martín si oppone alle voci secondo cui avrebbe ricevuto un aiuto finanziario da Davis Orosco

Modella ed ex partecipante al reality, Andrea San Martinotra polemiche con il cantante Davis OroscoDopo averlo negato nello show “Majali La Firme TV” Le recenti dichiarazioni dell’artista. Durante la sua apparizione su Instagram, Orosco ha lasciato intendere di offrire un qualche tipo di sostegno al suo ex compagno, cosa che San Martín ha categoricamente negato in un’intervista di lunedì 16 settembre.

Il giorno successivo, San Martín è stata contattata dalla stampa fuori Radio Caribeña, dove è stata sorpresa da una domanda sul presunto aiuto finanziario che aveva ricevuto da Combiampero. Sembrava visibilmente perplessa e ha negato con veemenza le voci. “Mai. Da dove l’hai preso?” La modella ha risposto con tutta franchezza: “Non chiedo soldi a mia madre, nemmeno nella mia vita, e li chiederò a terzi”, negando qualsiasi tipo di sostegno economico. da Orosco.

Andrea ha colto l’occasione anche per chiarire che non si era fatta sentire ultimamente Davis OroscoHa spiegato che il suo ultimo contatto con lui è avvenuto nel dicembre dello scorso anno e non allo scopo di richiedergli alcun servizio. Come precisato, lo scopo del suddetto incontro era quello di presentarlo ad una terza persona, e non per alcun tipo di transazione personale o economica.

Andrea San Martín e Davis Orosco si scambiano suggerimenti dopo l’apparizione dell’influencer sul set di Magali Medina. televisione americana.

La polemica tra i due continua a suscitare interesse mediatico, mentre… Andrea San Martino Rimane ferma sulla sua posizione di non cercare o ricevere mai sostegno finanziario dal cantante. La situazione rimane uno degli argomenti più discussi nel mondo dello spettacolo, con i follower interessati all’esito di questo conflitto.

La tensione tra Andrea San Martino E Davis Orosco La situazione si è intensificata nuovamente dopo il recente scambio di allusioni. Qualche giorno fa, la modella aveva rivelato che il suo ex compagno aveva fatto con lei una videochiamata notturna, cosa che aveva scatenato un’ondata di speculazioni. Ma durante la sua apparizione in TV Majali La Firme Lunedì 16 settembre San Martín ha negato di aver chiesto favori a Orosco e ha spiegato che la telefonata non aveva nulla a che vedere con un incontro di lavoro, come alcuni avevano suggerito.

La risposta di Orosco non tardò ad arrivare. Il cantante ha pubblicato sul suo account Instagram un suggerimento che sembrava diretto a Saint-Martin: “Non discutere dei fatti con chi è dipendente dalle bugie”, che ha rapidamente attirato l’attenzione dei suoi follower. Inoltre, sua moglie, Cassandra SanchezHa confermato le sue parole condividendo lo stesso messaggio sui suoi social media.

Andrea San Martin nega la presenza della Davis Orosco e avverte di avere le prove: “La proprietaria della radio non sapeva che lei aveva chiamato”. (Foto di: Magaly TV La Firme)

Poco dopo, Andrea San Martino Ha risposto con un altro messaggio sul suo account Instagram, suggerendo di avere prove che potrebbero supportare la sua versione dei fatti. “Non discutere con qualcuno che ha le prove di tutto”, ha scritto l’imprenditrice, alimentando ulteriormente la polemica e lasciando intendere che il conflitto tra i due potrebbe continuare ad inasprirsi.

Durante la sua apparizione in “Majali La Firme TV”, Andrea San Martino L’ho rivelato Davis Orosco In diverse occasioni le aveva offerto di incontrarsi da sole con il pretesto di parlare delle loro vite personali. Nonostante le insistenze del cantante, la modella ha confermato di essere ancora irremovibile nel suo rifiuto e di rifiutare ogni tipo di incontro.

San Martín è stata chiara nello spiegare che, sebbene all’epoca fosse single, la sua decisione non si basava sul suo stato civile, ma piuttosto sul fatto che non vedeva la necessità di incontrare Orosco. Gli ho detto: ascoltami, non ti conosco. Non esiste”, ha commentato, spiegando di non aver accettato la proposta nonostante le pressioni.