Andreescu inizia come favorito WTA Hua Hin

La conclusione dell’Australian Open non ha solo segnato la conclusione dell’Ocean Tour, ma anche la continuazione del calendario in diverse parti del mondo. In Tailandia, un gruppo di tenniste si prepara a dirigersi verso il WTA 250 a Hua Hin: Bianca Andreescu (43esima) e Yulia Putintseva (47esima) emergeranno come favorite per il titolo.

Il campione canadese degli US Open 2019, entrato nel tabellone principale grazie a un invito, arriverà nel Paese asiatico dopo due vittorie e due sconfitte ottenute nell’Oceania Tour. Al primo turno incontrerà la britannica Harriet Dart (96esima). La rappresentante del Kazakistan, che ha iniziato il 2023 con tre vittorie e due sconfitte nel WTA Tour, affronterà un’altra britannica alla premiere: Heather Watson (classificata 140).

Wang Xiyu (53°), Anna Kalinskaya (59°), Marta Kostyuk (61°), Tatyana Maria (71°), Wang Xinyu (79°) e Linda Frohvertova (82°) sono le tenniste che hanno completato il processo di classifica. La cinese farà il suo esordio contro la connazionale Zhou Lin, ottava finalista agli Australian Open. Mentre la ceca, che ha raggiunto alle sue spalle anche la sua migliore prestazione Slam grazie al quarto round raggiunto a Melbourne, affronterà l’americana Bethany Mattek-Sands. Il resto delle teste di serie scenderà in campo per affrontare i giocatori che accedono alla competizione dalla classifica.

Il primo turno si concluderà con i cross di Anna Karolina Schmiedlova vs. Anastasia Zakharova, Lesya Tsurenko vs. Ysaline Bonaventure contro Dayana Yastremska contro Moyuka Uchijima, Katie Poulter vs. Soo Jeong Jang, Lanlana Tarrarudi vs. Miriam Bjorklund e Gabriella Ross vs. Han Na Lai.

Anche Nao Hibino e Tamara Zidansek dovranno attendere gli avversari che accedono al tabellone principale dalla fase precedente.