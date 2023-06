Andres Campos, è tutto o niente

Carlos YrustaLettura: due minuti.

Andres Campos e Sunny Edwards si scontreranno a Londra. Mark Robson / Sala delle partite

Andres Campos, con un sorriso forzato, non ha risposto alle provocazioni di Sunny Edwards, campione del mondo che non solo non parla, ma provoca e manca di rispetto. Questo è successo durante il loro primo incontro faccia a faccia con i giornalisti.

Sabato, all’OVO Wembley Arena, arriverà il momento della verità.

Edwards, che ha 19 vittorie con 4 vittorie assolute, ed è conosciuto come “Showtime”, ha trattato il suo avversario come un “topo cileno”, tra le altre cose. E quando si trovarono faccia a faccia, si schiaffeggiò il cappello e lo rimproverò severamente. Una cascata di parole.

“Ha mancato di rispetto a me e all’intera squadra”, ha detto il concorrente cileno, anch’egli imbattuto in 15 incontri con 4 vittorie prima della fine della partita. “Vediamo cosa fa il sabato, quando vuole ballare da lontano come fa di solito. Non gli ho risposto perché Sono venuto in Inghilterra per combattere e vincere, è il mio ultimo sogno e l’ho vinto non parlando, ma combattendo“.

La serata, organizzata da Eddie Hearn, prevede altri due incontri di Coppa del Mondo, di boxe femminile. Nina Hughes (5-0, 2 KO) difende il titolo dei pesi gallo contro Katie Healy (6-0). A sua volta, Cherneka Johnson (15-1 con 6 KO) difende il suo titolo IBF super gallo contro Ellie Scotney (6-0).

Anche la conferenza stampa è stata carica di tensione, anche se l’avversario cileno ha mantenuto la calma per tutto il tempo. “Ho avuto circa un centinaio di incontri in totale, la maggior parte dei quali fuori dal mio paese, sia come dilettante che come professionista”, ha detto Campos. “Sono dietro a questo momento da più di un anno e ne sono totalmente fissato. Sono stato in campeggio in Argentina e sono stato in Inghilterra per una decina di giorni, dove le persone mi hanno trattato davvero bene. Infatti , Mi sembra che ci siano molti che si aspettano che vinca, perché Edwards parla molto. Sono venuto per vincere ed è quello che cercherò, spero che Edwards non balli e non combattaVicino al cileno.

Edwards ha vinto il campionato del mondo contro il sudafricano Moruti Mthalani, che ha un record di 39 vittorie, 26 rigori e due sconfitte, il 30 aprile 2021. Questa sarà la sua quarta difesa; Il fratello dell’altro campione del mondo dei pesi mosca WBC, Charlie, darà a Campos, il campione latino WBO e pretendente al combattimento di un anno, la possibilità.

Sabato finirà l’attesa di Campos, così come il tempo di parola per Edwards.

Sabato, quando suonerà la campanella, sarà per entrambi il momento della verità.