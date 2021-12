Andrew Fado, CEO di Tecno Sport, soddisfatto dell’accordo globale tra TRX e Zara

Nelle parole del CEO Techno SportAndreu Fadó, fornitore ufficiale del marchio TRX nel mercato spagnolo, “È meraviglioso che questi due grandi marchi si siano uniti per migliorare l’esercizio fisico nella popolazione mondiale, perché se miglioriamo i dati sull’esercizio, lo faranno, senza un dubbio, migliorare gli indicatori di salute e l’aspettativa di vita media”.

TRX e Zara collaborano in un accordo globale

Il marchio di moda ZARA sta collaborando con TRX Training, leader nell’allenamento in sospensione, come fornitore ufficiale per la sua nuova linea di abbigliamento sportivo.

Zara lancia la sua nuova collezione di Zara Athleticz e introduce il sistema di allenamento per tutto il corpo TRX Suspension Trainer alla sua comunità. La collezione sarà disponibile per l’acquisto online attraverso il sito web di Zara in 24 mercati in tutto il mondo e sarà disponibile anche in 11 negozi Zara nelle principali città.

Inoltre, l’alleanza non si ferma qui, i due marchi hanno voluto dare un’altra spinta per avvicinare l’esercizio fisico e lo sport alle persone e offrono anche ai clienti Zara la possibilità di iscriversi alla piattaforma di fitness digitale di proprietà di TRX, TRX Training Club. Questa piattaforma ti offrirà sei mesi di allenamento esclusivo illimitato su richiesta, lezioni dal vivo e l’ultima funzione “Replay”, che offre l’opportunità di ripetere o seguire i tuoi allenamenti preferiti.

“Siamo lieti di collaborare con uno dei marchi più famosi al mondo e di far parte della nuova collezione Athleticz di Zara. Brent Level, CEO di TRX.

Nelle parole del CEO Techno SportAndreu Fadó, fornitore ufficiale del marchio TRX nel mercato spagnolo, “È meraviglioso che questi due grandi marchi si siano uniti per migliorare l’esercizio fisico nella popolazione mondiale, perché se miglioriamo i dati sull’esercizio, lo faranno, senza un dubbio, migliorare gli indicatori di salute e l’aspettativa di vita media”.

