Andrew Garfield in ‘Spider-Man: No Way Home’: ‘Mi dispiace così tanto’

Enormi speculazioni sulle potenziali apparizioni di Tobey Maguire e Andrew Garfield continuano in Spider-Man: Non c’è via di casa. La possibilità che entrambi gli attori riproducano la propria versione di Peter Parker è decisamente eccitante, e Voci che trapelano in continuazionee non aiutano.

Anche le vaghe dichiarazioni rilasciate da alcuni attori nell’ultimo anno non aiutano. Specialmente Andrew Garfield Il quale, pur stanco di negare la sua apparizione nel film, ha anche una curiosa capacità di dare risposte vaghe.

Inoltre, dopo la conferma da parte di alcuni attori e personaggi dei precedenti film di Spider-Man, tra cui Alfred Molina Come il dottor Octopus, Jamie Foxx Come Electro e Willem Dafoe Come Green Goblin, sarebbe strano se altre versioni di Peter Parker non apparissero da altri universi.

Andrew Garfield: Mi piace Spider-Man: No Way Home? Lo sapremo quando uscirà il film”.

Lo ha commentato durante un’intervista alla rivista GQ. In esso spiega, ancora una volta, che il presunto Video trapelato di lui sul set Spider-Man: Non c’è via di casa È “photoshop”, nel senso che è, in effetti, una manipolazione digitale.

Poi ha detto “Guarda, a questo punto non ho molto da dire, scopriamo se sono nel film – o no – quando si apre”. Ed è la risposta più ambigua che l’attore abbia dato finora. Sei stanco di farti sempre la stessa domanda o stai iniziando a dire la verità?

All’inizio c’erano dubbi sul fatto che la scena fosse reale, qualcuno ha pubblicato un video che mostrava che si trattava di un rig usando l’intelligenza artificiale creare falso profondo Garfield. Ma si scopre che Anche questa era una bugia Un gruppo di esperti in effetti digitali Hanno praticamente confermato che si trattava di una scena reale. Siamo d’accordo con Garfield su una cosa: scopriamo se appare Spider-Man: Non c’è via di casa Il 16 dicembre, quando il film sarà proiettato nelle sale di tutto il mondo.