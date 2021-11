Android 12: come personalizzare i colori del sistema operativo da qualsiasi sfondo | Tecnica

Clicca su Scegli un’immagine diversa E scegli l’immagine che vuoi usare come sfondo.

Crea il ritaglio che desideri per la tua foto e fai clic sull’icona di ritaglio in alto.

Apportare modifiche allo sfondo utilizzando il pulsante in alto per impostarlo come sfondo corrente e impostare lo sfondo.