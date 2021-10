Android 12 è fuori dalla versione beta ma deve ancora aspettare

Dopo diversi mesi di prove per sviluppatori e versioni beta, Google ha finalmente confermato le voci su La sua versione stabile di Android 12 per un progetto Android open source. Tuttavia, molti si aspettavano che arrivasse sui telefoni Pixel dal primo giorno, cosa che non sarà ancora possibile.

sul principio Gli utenti mobili di Google Pixel che non hanno partecipato al programma beta avranno presto accesso a un’enorme revisione visiva di Android, tra cui una rinnovata interfaccia “Material You”, nonché temi dinamici e nuovi colori che offrono un’esperienza più fluida su tutto il sistema operativo.

Android 12 promette aggiunte a Google Pixel

Tra i cambiamenti nella dodicesima generazione della piattaforma mobile non ci sono solo dettagli di design come il modo in cui la raccolta di app o widget vengono visualizzati nella home page in nuove forme, ma anche in Migliora la privacy mostrando quali app possono accedere a determinati dati come posizione o microfono E fornendo la possibilità di revocare l’accesso all’intero sistema operativo.

I giochi sono un elemento fondamentale nei telefoni cellulari di oggi, così come funzionalità come Riproduci come download, ottimizzazione delle prestazioni per le notifiche, nuovi transcodificatori multimediali e molte modifiche interne aggiuntive.

a) si, Per essere tra i primi a godere di Android 12, devi disporre di un dispositivo Google come Pixel 5a o Pixel 3, Mentre marchi stranieri come SamsungE anche Xiaomi, Oppo e altri che hanno partecipato alla versione beta lo faranno, ma più avanti nell’anno o addirittura all’inizio del 2022.

Per coloro che si chiedono perché questa versione non sia stata rilasciata pubblicamente dall’inizio di questo mese, la spiegazione ufficiale iniziale è che stanno finalizzando un “lancio speciale” con esperienze esclusive di Pixel e/o possono essere testate solo per la prima volta su questi modelli. Google afferma che avrà altro da dire su Android 12 all’Android Dev Summit il 27 ottobre

attraverso / AndroidCentral