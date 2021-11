Android 12: scopri come scaricare le foto

Un semplice trucco per trovare il tuo cellulare Android. Immagine: trasmissione.

il sistema Android Continua a influenzare il mercato digitale internazionale. Ora con l’arrivo di Android 12 – che ha solo poche settimane – ci sono elementi che gli utenti non si rendono conto, che possono offrire vantaggi pratici sui nostri telefoni cellulari.

Secondo un articolo pubblicato dal portale Android gratuitoC’è un modo per scaricare le immagini dal browser web installato sul telefono cellulare, il che rende questo compito più facile.

passi

Innanzitutto, devi aprire il multitasking e lasciare la finestra del browser sullo schermo. Successivamente, apparirà un’icona accanto all’immagine che vogliamo scaricare. Fare clic su di esso e verrà visualizzato un elenco di opzioni:

– lente

– copia

– Partecipa

– mantenere

Se clicchiamo sull’ultima immagine, questa scaricherà l’immagine e potremo aprirla con qualsiasi visualizzatore, come Google Foto. Inoltre, può essere condiviso direttamente da lì, magari con uno dei contatti che compare suggerito in fondo alla finestra.

Il portale web assicura che questa icona appaia anche in app come Telegram o Google Maps, ma per scaricare parti dell’interfaccia dell’applicazione, non immagini. Tuttavia, affermano che funziona in altre app come Instagram.

Questa funzionalità funziona in Android 12 progettato da Google. L’abbiamo testato su Pixel 3 e sappiamo che funziona anche su altri Pixel. Tuttavia, sembra che Non tutti i produttori di cellulari lo hanno ancora implementato Samsung Galaxy S21 Ultra non consente download di immagini e Android 12.

Ora è possibile connettere il controller DUALSENSE di PS5 al cellulare

Sony Aggiornata l’app Android PS Remote Play, che ora include una funzione di controllo aggiuntiva per gli utenti Android 12. Ora puoi collegare un controller DualSense e usalo per giocare PlayStation 5 forma remota. Inoltre, è importante notare che Sony ha già fornito il supporto per il telecomando DualSense per la versione iOS Dall’applicazione all’inizio del 2021.

Va notato che per le migliaia di utenti che hanno PlayStation 5, L’affermazione che il controller DualSense offre una grande esperienza, come il nuovo pulsante di controllo, così come il suo design introduce un nuovo sistema di feedback, più completo dei suoi predecessori con quanto giocato finora su console di gioco, computer e smartphone.

“Forse faremo qualcosa di nuovo con la console Xbox. Penso che Sony abbia fatto un buon lavoro con la sua console e, poiché all’epoca apprezzavamo così tanto queste funzionalità, pensiamo che ci siano cose che dobbiamo fare”, menzionato Phil SpencerVicepresidente esecutivo i giochi occupazione Microsoft E CEO del marchio X-Box, sul telecomando DualSense PS5.

Oggi è possibile su Android 12 perché stiamo usando PS Remote. Come si può leggere in un tweet sull’account PlayStation ufficiale del social network, “Il nuovo aggiornamento di PS Remote Play consente agli utenti di Android 12 di accoppiarsi con un controller wireless DualSense e le nuove funzionalità DualShock 4 tra cui touchpad, sensore di movimento e vibrazione e indicatore della batteria.”

Ora è possibile collegare il controller DualSense PS5 ad Android 12. (Foto: LaSexta)

Come accennato in precedenza, questa è una mossa molto intelligente da parte di Sony, sapendo che quando si tratta di controlli wireless al momento, hanno il sopravvento. Migliorare ulteriormente l’esperienza DualSense portandolo su nuove piattaforme potrebbe aiutare l’azienda tecnologica giapponese a consolidare questa posizione.Il che a sua volta renderà Microsoft più difficile per la prossima generazione.

Ci sono anche aggiornamenti per coloro che utilizzano un DualShock 4 (controller PlayStation 4) con l’app. Il touchpad, il sensore di movimento e le funzioni di rumore sono ora supportati, insieme all’indicatore della batteria. Sebbene queste funzionalità siano disponibili solo per Android 12, la console è compatibile anche con Android 10 e 11.

