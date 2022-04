Android: come gestire le tue password utilizzando il Google Play Store | Smartphone | tecnologia | nda | nnni | | dati

Le password consentono ai nostri dati personali di essere al sicuro da malintenzionati. E-mail, social network, applicazioni bancarie, tra le altre cose che abbiamo sul dispositivo Androide che usiamo, hanno bisogno di una password per tenerci al sicuro.

Tuttavia, ci sono molti servizi che utilizziamo giorno dopo giorno e molti di essi richiedono una combinazione di lettere e numeri per proteggere le informazioni. Sebbene si raccomandi di non utilizzare la stessa password per molte applicazioni o programmi, questa è una sfida di memoria e nel peggiore dei casi possiamo bloccare accidentalmente alcuni accessi.

Fortunatamente, qualcuno ha inventato i gestori di password per evitare questi problemi. Ma siccome ce ne sono tanti sul Google Play Store, non sappiamo quali funzionino o quali limitazioni abbiano, ecco perché il portale ThirteenBits.com Fornisci una guida per saperne di più su queste app e consigliane tre.

È importante notare che tutti consentono di memorizzare un numero illimitato di password indipendentemente da quanto tempo non sono state utilizzate:

Dashlan

È elencata come una delle migliori app nella sua categoria. Ha qualità uniche e dispone di VPN e Dark Web Monitoring, che consente all’utente di sapere se le proprie informazioni sono state rubate o condivise in un luogo indesiderato.

passaggio

Puoi memorizzare un totale di 10 password diverse nel tuo piano gratuito. Le chiavi vengono salvate sullo smartphone e consentono di archiviare le informazioni nel cloud senza problemi di sicurezza.

guardia

Questa applicazione può creare, archiviare e consentire l’accesso di emergenza e salvare file, tra le altre funzioni. Ha un piano di pagamento conveniente.

Non resta che accedere al catalogo delle app Android e scaricare una delle app sopra menzionate.

Scopri come salvare i contatti nel tuo account Google

Quando cambiamo il nostro numero di cellulare o i nostri dispositivi, rischiamo di perdere l’elenco dei contatti che abbiamo memorizzato. Fortunatamente, il nostro dispositivo Androide Ci consente di salvare tutti i numeri di telefono in una sezione speciale per conservare tali dati.

Questo è possibile grazie all’account Google attivo sul tuo smartphone. Se vuoi sapere come usufruire di questa funzione, condividiamo con te le istruzioni preparate dal portale TuExpertoApps.com. Sono passaggi molto semplici e puoi usarlo sul tuo telefono o tablet Android.

Tutorial per salvare i tuoi contatti in Gmail

Trova l’app Contatti sul tuo dispositivo

Nella parte inferiore dello schermo tocca Aggiungi

Inserisci i nomi e i numeri di telefono della persona che desideri aggiungere ai tuoi contatti

Premi il pulsante Salva e il gioco è fatto.

Grazie a questo processo, vedrai le informazioni sul tuo smartphone, ma verranno archiviate sul server di Google.

Se cambi dispositivo mobile, dovrai solo accedere sul tuo nuovo dispositivo per rendere nuovamente disponibili i tuoi contatti.

WhatsApp smetterà di funzionare su questi telefoni il 30 aprile

Il WhatsApp Apporta diverse modifiche alla sua app Android, ad esempio feedback integrato, oltre alla possibilità di nascondere l’ora dell’ultimo contatto a una persona specifica. Tuttavia, attraverso sito web L’app ha indicato che smetterà di funzionare su alcuni telefoni cellulari a partire dal 30 aprile.

La pagina WhatsApp afferma che i telefoni cellulari che non disporranno dell’app saranno quelli che eseguono ancora Android Ice Cream Sandwich.

Ciò significa che per continuare a chattare devi avere Android 4.1 o versioni successive.

Per verificare quale versione di Android stai utilizzando, vai alle impostazioni del tuo cellulare.

Quindi scorri verso il basso e trova la scheda Sistemi.

In quel momento tocca “Informazioni telefono”.

Lì vedrai quale versione di Android hai e se è compatibile con WhatsApp o meno.