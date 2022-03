Android: come migliorare la precisione della posizione del tuo cellulare | GPS | google | Smartphone intelligenti | tecnologia | lezioni | nda | nnni | | dati

Poter sapere come raggiungere un luogo, negozi o attività commerciali vicino alla nostra sede è una delle funzioni più utilizzate nei dispositivi mobili; Soprattutto sui telefoni Androideperché è integrato con la piattaforma Google, comprese le sue mappe.

Il suo funzionamento è molto semplice. I nostri smartphone raccolgono segnali dai satelliti in orbita attorno alla Terra per calcolare la posizione esatta. Uno dei grandi vantaggi di questa funzione è ricevere avvisi di calamità naturali nella regione, che si tratti di un terremoto o di forti tempeste.

il cancello android4all.com Abbiamo condiviso alcuni consigli in modo che tu possa migliorare la precisione della posizione del tuo cellulare con un sistema operativo progettato da Mountain View.

Attiva la posizione del tuo dispositivo Android

È importante che questa funzione sia attiva, poiché ti consentirà di utilizzare mappe o altre applicazioni che richiedono la tua posizione. Se questa funzione è disabilitata, in Mag vuole Ti guidiamo affinché tu possa godere di questa opzione:

Vai alle impostazioni del dispositivo

Scorri per vedere il sito ed entra in questa sezione

Attiva l’opzione di accesso al sito e il gioco è fatto. I sensori GPS funzioneranno

Un altro modo per attivare il GPS è attraverso le impostazioni rapide del pannello di controllo, basta cercare l’icona della posizione e toccarla per iniziare a lavorare.

Precisione del sito di Google

I nostri dispositivi non mostrano la posizione esatta di dove ci troviamo. La nostra mappa indica una distanza da 30 a 50 metri dalla nostra posizione reale. Se desideri che Google Maps mostri la tua posizione il più vicino possibile alla realtà, procedi nel seguente modo:

Vai alle impostazioni e scorri fino a visualizzare la posizione

Una volta in questa sezione, cerca l’accuratezza della posizione da Google e attivalo

Calibra la tua posizione su Google Maps

Questa opzione è una delle opzioni semplici e non è necessario accedere alle impostazioni del telefono. Basta inserire l’app Mappe per ottenere una posizione più precisa:

Vai su Google Maps

Fai clic sul pulsante blu che mostra la tua posizione

Vedrai un messaggio che la precisione è bassa

Seleziona il pulsante blu che dice “Calibra”

Sullo schermo apparirà un messaggio che ti chiede di inclinare il telefono e spostarlo sotto forma di otto

Ripetere il movimento finché non compare la scritta “Precisione bussola: alta”.

Ora fai clic su Fatto e avrai finito

Perché non mettere il tuo telefono Android in modalità vibrazione?

Sicuramente hai impostato Cellulare Android Su vibrante In modo che le notifiche o le chiamate che ricevi non vengano ascoltate. Tuttavia, può farti rimanere senza il tuo dispositivo mobile quando ne hai bisogno.

Quando la vibrazione è attivata sul tuo cellulare, utilizza più batteria invece di averla con il suono. Questo minuscolo componente di uno smartphone potrebbe richiedere più risorse per poter vibrare.

D’altra parte, puoi selezionare la modalità silenziosa nel caso in cui la batteria si esaurisca in modo che non si esaurisca rapidamente invece di scegliere il vibratore sul tuo telefono Android.