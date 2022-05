Android: Google Translate ha lanciato un nuovo widget per poterlo utilizzare | Messico | Spagna | Smartphone | trucco | vagare | Applicazioni | gioco sportivo

App Google Translate in formato Androide Ha ricevuto un restyling intelligente alla fine dell’anno scorso, che gli ha conferito un aspetto più moderno e un design interattivo, ma il suo elemento dell’interfaccia utente è stato tralasciato. Questo ora cambia con due nuovi widget intitolati Material You per l’app.

Il Google Annunciando il nuovo aggiornamento su Twitter, ha mostrato l’aspetto dei nuovi widget della schermata iniziale. Forniscono modalità più rapide per interagire con le varie funzionalità del servizio senza dover prima aprire l’app, risparmiando agli utenti pochi clic.

Strumento di traduzione ad azione rapida in formato Androide Dispone di modalità voce, conversazione, trascrizione e fotocamera. Nel frattempo, la scorciatoia “Salva traduzione” mostra le tue traduzioni recenti in un unico posto.

Cosa c’è di nuovo in Google Translate

Inoltre, puoi modificare le dimensioni dei widget. Anche le tue opzioni cambiano dinamicamente, a seconda della tua taglia. Ad esempio, lo strumento Traduci azioni rapide visualizza tutte e quattro le azioni quando vengono espanse. L’altro collegamento visualizza la combinazione di lingua corrente nella parte superiore dello schermo, con il collegamento appunti sul lato destro.

Prima dell’aggiornamento, il widget era offerto solo come scorciatoia 1×1 di base che puoi aggiungere alla schermata iniziale per accedere ad azioni rapide come la fotocamera e la modalità di conversazione.

I nuovi widget si fondono leggermente anche con i toni dominanti dello sfondo grazie al loro tema cromatico dinamico. Android 12. Nuovi gadget potrebbero arrivare su molti dei migliori telefoni Android come parte di una futura versione sul Play Store, ma c’è anche la possibilità di un aggiornamento lato server. Tuttavia, è probabile che richieda Android 12 o più tardi.

ANDROID | Il cellulare più famoso della storia

Nuovi dati hanno rivelato i telefoni cellulari più popolari degli ultimi 22 anni e i risultati non sono quelli che pensi. Sebbene gli iPhone da manzana E il set di Galaxy SAMSUNG Ora sono i telefoni standard sul mercato, secondo gli analisti Mobiles.co.uk Ha rivelato che il telefono più popolare dal 2000 è Nokia 1100.

La ricerca ha preso i dati dei produttori di telefoni risalenti a due decenni fa, esaminando il numero di unità vendute da ciascun telefono dall’anno in cui è stato rilasciato. Secondo i dati del modello Nokia 1100 Il 2003 è l’anno di maggior successo, con un totale di 250 milioni di unità vendute.

Sebbene sia stato rilasciato solo nel 2014, iPhone 6/6+ È diventato rapidamente il secondo telefono più richiesto, con oltre 222 milioni di unità vendute. Sebbene iPhone 13 È stato lanciato di recente e la gamma iPhone 6 è rimasta la più popolare.

Ascolta Dale Play su spotify S spargitore. Segui il programma ogni lunedì sulle nostre piattaforme audio disponibili.