Android: nascondi le icone della barra di notifica grazie a questo trucco | Smartphone | Play Store | google | Applicazioni | Tecnologie | lezioni | nda | nnni | | dati

Sistema operativo Androide Consente ai suoi utenti di personalizzare diversi aspetti del proprio smartphone, sia internamente che scaricando un’app dal Play Store, possiamo cambiare gli sfondi, i caratteri, ecc. Inoltre, ora è possibile rimuovere quelle icone che riteniamo fastidiose dalla barra delle notifiche.

Tutorial per nascondere le icone della barra di notifica per il tuo dispositivo ANDROID

Vai su Play Store e scarica l’app Statusbar Icon Hider, puoi farlo anche da questo link

Installa e apri l’applicazione per accedere al menu di configurazione

Accedi al menu della barra di stato e scegli le opzioni che desideri modificare

Questo processo è molto intuitivo e le modifiche si riflettono immediatamente. Ad esempio, se scegli l’opzione batteria, smetterà di visualizzare l’icona che indica la quantità di carica rimasta per il tuo dispositivo e lo stesso accadrà con Bluetooth, Wifi, ecc.

È importante notare che nascondere l’orologio cambierà la posizione delle notifiche. Tuttavia, ricorda che puoi utilizzare l’applicazione per ripristinare quei pulsanti che decidi di nascondere.

Puoi nascondere tutti i pulsanti che desideri con questa app per Android.

Tutorial per attivare GOOGLE PLAY PROTECTION SUL TUO DISPOSITIVO ANDROID

Accedi a Google Play e fai clic sulla tua immagine del profilo

Nel pannello visualizzato, seleziona l’opzione Play Protect con l’icona dello scudo

Ora sarai sulla schermata Play Protect. Premere il pulsante contenente il dado situato nell’angolo in alto a destra

Nelle impostazioni di protezione del gioco Disattiva le opzioni “Scansione app con Play Protection” e “Migliora rilevamento app dannose”.

Con questi passaggi, la funzionalità verrà disabilitata e non dovrai più preoccuparti che Google abbia informazioni private sul tuo dispositivo.

Una guida per convertire i pulsanti fisici del tuo ANDROID CELL in digitale

Innanzitutto, inserisci le “Impostazioni” o le “Impostazioni” dello smartphone Androide puoi individuarlo con una ruota dentata o un’icona a forma di ingranaggio.

puoi individuarlo con una ruota dentata o un’icona a forma di ingranaggio. Quindi, trova la sezione che dice “Impostazioni aggiuntive” e fai clic su di essa.

Fare clic qui sull’opzione denominata “Floating Ball”, i nomi possono variare leggermente a seconda della marca e del modello del dispositivo.

Il prossimo passo è attivare l’interruttore “palla mobile”, che appare in alto.

Automaticamente, il grado verrà abilitato sul lato destro del touch screen, toccalo.

Infine, verranno visualizzati alcuni pulsanti digitali in modo da poter controllare il telefono senza dover utilizzare i pulsanti fisici.

Come creare collegamenti nelle app installate sul tuo dispositivo ANDROID

Scegli un’app dal tuo dispositivo, ad esempio Instagram

Toccare e tenere premuta l’icona per alcuni istanti

Vedrai che apparirà un nuovo pannello con diverse opzioni

È importante notare che non tutte le applicazioni offrono questa capacità. Se tieni premuta l’icona dell’app e vengono visualizzate solo le opzioni di condivisione, informazioni sull’app e disinstallazione, non preoccuparti, non significa che c’è un errore di sistema, indica solo che l’app non ha collegamenti disponibili.