Android | Trucco per controllare il tuo computer con il tuo telefono iOS come se fosse un mouse | GIOCO SPORTIVO

I telefoni cellulari di oggi sono così avanzati che non solo funzionano per chiamare, inviare messaggi o comunicare attraverso i social network, ma con questi dispositivi hai la possibilità di fare molte cose come: manipolare la TV, spegnere le luci di casa, usare come una mappa per raggiungere un determinato luogo, ecc. Questa volta ti insegneremo un nuovo trucco che ti sarà molto utile, ovvero trasformare il tuo smartphone in un mouse o un mouse in modo da poter controllare il tuo computer o laptop.

È importante chiarire che questo trucco funziona solo sui telefoni cellulari con il sistema operativo iOS mela e Android, anche per computer Mac e Windows 10. Il tuo cellulare può risparmiarti il ​​fastidio quando il mouse in casa inizia improvvisamente a guastarsi o smette di funzionare, perché grazie ad un’applicazione che installerai dal Google Play Store o dall’App Store, è in grado di controllare il computer o il laptop.

Se stai pensando di dover estrarre lo smartphone e rischi di rimanere bloccato, perché il meccanismo non lo è, quando installi l’applicazione “Mouse remoto”, il dispositivo diventerà un touchpad (il touchpad dei laptop). Inoltre, dovrai scaricare lo stesso software sul tuo PC ed entrambi devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi, requisiti obbligatori.

Come installare un mouse remoto

Innanzitutto, vai su Google Play Store o App Store dal tuo telefono Apple Android o iOS.

Ora trova l’app “Mouse remoto” o fai clic su Qui o in questo Collegamento (I phone) andare dritto.

o in questo (I phone) andare dritto. Infine, fai clic su Installa e attendi che il cellulare avvii l’applicazione.

COME INSTALLARE IL MOUSE REMOTO SU WINDOWS 10 E MAC

Apri il browser dal tuo PC Windows 10 o laptop o Mac.

Ora, digita nella barra di ricerca Remote Mouse o fai semplicemente clic Qui .

. Quindi fare clic su Ottienilo.

Scegli il tipo di sistema operativo sul tuo computer e verrà scaricato automaticamente.

Come funziona il mouse remoto?

Innanzitutto, apri l’app sul tuo cellulare (entrambi devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi).

Ora, dal tuo PC o laptop, fai clic sulla prima icona nell’angolo in alto a sinistra.

Verranno visualizzate diverse opzioni, ma tocca l’opzione “Mostra codice QR”.

Si aprirà un codice QR che dovrai scansionare con il tuo smartphone.

