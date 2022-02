Androide | Come abilitare la fotocamera segreta del tuo smartphone | widget | Telefoni cellulari | macchina fotografica | Applicazioni | Smartphone intelligenti | tecnologia | trucco | vagare | Applicazioni | Applicazioni | lente d’ingrandimento | nda | nnni | dati

Dispositivi mobili con le versioni 10, 11 e 12 del sistema operativo Androide, hanno una funzione che non molti utenti conoscono, stiamo parlando della fotocamera segreta, che ha caratteristiche diverse rispetto alla fotocamera principale del tuo smartphone, vorresti sapere come attivarla? I passaggi sono molto semplici e non è necessario scaricare app aggiuntive da Google Play Store o da siti esterni.

Indipendentemente dalle versioni necessarie di Androide Per abilitare la telecamera nascosta del tuo cellulare, è importante che sia di marca “A” o superiore, come ad esempio “S”. Per conoscere la versione o il modello di Android del tuo dispositivo, vai su “Impostazioni” > “Informazioni sul telefono” e “Informazioni sul software”. Dopo aver chiarito quanto sopra, attenersi alla seguente procedura.

Come attivare la telecamera nascosta su ANDROID

Per prima cosa, vai alla schermata iniziale o premi il pulsante “Home” sul tuo cellulare Androide .

. Ora, premi verso l’interno, come se stessi rimpicciolindo la fotocamera.

Diverse opzioni appariranno in basso, fai clic sull’opzione che dice “Strumenti”.

Scorri tutte le finestre verso destra fino a trovare lo strumento chiamato “Lente di ingrandimento”, toccalo e fai clic su “Aggiungi”.

Una scorciatoia per lo strumento è già stata creata all’inizio del tuo cellulare, trovalo, aprilo e dagli i permessi in modo che possa funzionare.

Fatto, avrai già abilitato la telecamera segreta per Androide dal tuo dispositivo Samsung.

Questa fotocamera segreta non è come la fotocamera principale del tuo smartphone perché hai una scorciatoia per accendere il flash e include anche strani filtri i cui valori possono essere regolati come luminosità e saturazione e anche il punto di contesa è che il widget non ti consentirà di utilizzare la fotocamera frontale.

Cosa succede se lascio il cellulare in carica tutta la notte?

Devi sapere che tutti i telefoni cellulari con batteria al litio non sono interessati da nulla al mondo, anche se lasci il dispositivo in carica tutta la notte.

I terminali della batteria al litio tendono a interrompere l’alimentazione quando raggiungono il 100%.

Se utilizzato durante la connessione, la perdita di potenza verrà nuovamente completata in modo da avere di nuovo il 100%.

Ti annoi nel tempo libero? Non sai cosa fare oltre a navigare sui social network? Bene, ti consigliamo di provare i giochi Android più scaricati della settimana e puoi vederli cliccando quiE segui i passaggi nella nota per installarlo sul tuo dispositivo.