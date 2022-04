Androide | Come attivare lo strumento di disegno in WhatsApp che viene utilizzato per tagliare le foto | Applicazioni | Smartphone intelligenti | tecnologia | trucco | vagare | Telefoni cellulari | sistema operativo | iOS | iPhone | sfocatura | nda | nnni | dati

Dopo molto tempo, Il WhatsApp Ha deciso di aggiungere un nuovo strumento di disegno nella sua applicazione mobile per utenti Android, disponibile solo nel sistema operativo iPhone iOS, la funzione responsabile della pixelizzazione o della sfocatura di qualsiasi parte dell’immagine senza dover ricorrere a piattaforme esterne. Vuoi sapere come attivarlo? Quindi spiegheremo i passaggi.

Quando invierai una foto entro Il WhatsApp Dal tuo dispositivo iOS compaiono in alto le seguenti opzioni: “ritaglia”, “stickers o emoji”, “testo” e “disegna”, quest’ultimo rappresentato dall’icona di una matita, dopo averla premuta comparirà automaticamente la tavolozza dei colori su OK , se lo sposti alla fine (verso i quadrati in bianco e nero), puoi usare lo strumento pixel, è usato per sfocare parti dell’immagine che non vuoi eliminare.

Su Android era impossibile ritagliare o sfocare le foto Il WhatsAppDovevi sempre rivolgerti ad app esterne, ma d’ora in poi è cambiato, perché l’app di messaggistica ha lanciato lo strumento di cui sopra nella versione beta 2.22.9.7 o 2.22.9.4, ha affermato il portale tecnologico. Wabeta Info. Che cos’è una beta? È un programma di test in cui gli utenti provano nuovi strumenti prima che vengano ufficialmente rilasciati a tutti gli utenti.

COME ABILITARE LO STRUMENTO DI DISEGNO PIXELAR IN WHATSAPP SU ANDROID

Come abbiamo detto prima, devi prima convertire la tua app WhatsApp alla sua versione beta, quindi vai sul Google Play Store di Android e cerca l’app.

Fare clic sulla prima opzione visualizzata e scorrere verso il basso.

Trova il pulsante “Diventa un beta tester” e fai clic su di esso. Se non lo vedi, accedi a questo Collegamento andare dritto.

andare dritto. Ora, fai clic su Verifica.

Accetta i termini e dovrai aspettare un po’ per iniziare a scaricare WhatsApp Beta.

Apri l’app e simula l’invio di una foto a qualsiasi contatto in modo da poter testare lo strumento.

Quando l’immagine viene visualizzata a schermo intero, fare clic sull’icona a forma di matita.

Qui non sarà come in iOS che devi spostare la tavolozza dei colori verso la fine, ma invece appariranno quattro opzioni in basso, l’ultima a destra è “Pixelar”, come si può vedere nell’immagine.

La funzione si trova in Android con un codice pixel. (Foto: WabetaInfo)

