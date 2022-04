Androide | Come faccio a realizzare un cortometraggio con i miei video dalla galleria | sistema operativo | Samsung | Applicazioni | tecnologia | Smartphone intelligenti | Telefoni cellulari | trucco | vagare | nda | nnni | dati

Tutti gli smartphone che eseguono il sistema operativo Androide, indipendentemente dalla marca o dal modello, hanno una galleria fotografica, un sito in cui gli utenti archiviano foto e video che scaricano attraverso diversi social network, pagine web, ecc., o che riprendono con la fotocamera originale del proprio smartphone. Se ritieni di aver salvato troppi video sul tuo dispositivo mobile, ecco un nuovo trucco per trasformarli in un breve filmato.

È molto comune avere una galleria hardware cellulari Saturi di video, gli stessi che occupano molto spazio di archiviazione a seconda della risoluzione e della durata, tuttavia, fortunatamente, esiste uno strumento galleria chiamato “auto”, che si occupa di compilare i video che hai selezionato e mostrarti le parti migliori dopo aver creato un cortometraggio, in questo modo non avrai molti video e potrai eliminarli per liberare spazio.

È importante notare che solo alcuni dispositivi di fascia media e alta dispongono dello strumento “Galleria” di cui sopra, preferibilmente telefoni cellulari Samsung Galaxy A52 o superiori. Dopo aver chiarito i punti, prendi nota.

Passaggi per creare un breve filmato con video dalla tua galleria

Per prima cosa, apri la galleria del tuo cellulare Samsung con il sistema operativo Androide .

. Ora vai all’album in cui hai salvato tutti i tuoi video.

Premi per qualche secondo su qualsiasi video, almeno devi selezionarne due o più.

Il passaggio successivo consiste nel fare clic sull’icona dei tre punti verticali situata nell’angolo in basso a destra.

Verranno visualizzate diverse opzioni, fare clic su “Crea”.

Infine, scegli il pulsante “Auto”.

Fatto, attendi qualche minuto per il tuo dispositivo Androide Elaborazione di cortometraggi, perché sostanzialmente la funzione identificherà le parti migliori dei tuoi video con musica di sottofondo inclusa. Inoltre, avrai alcune sezioni per modificare lo stile delle transizioni, il colore dei video, le parti tagliate, ecc. Quando hai finito di modificarlo, non dimenticare di salvare le modifiche.

