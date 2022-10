Androide | Come liberare spazio RAM per migliorare le prestazioni del tuo dispositivo mobile | sistema operativo | tecnologia | Caratteristiche | Strumenti | Applicazioni | nda | nnni | gioco sportivo

Quando gli utenti smettono di utilizzare un’app sul proprio telefono Androide, la prima cosa che fanno è premere il pulsante Home (barra di navigazione) senza rendersi conto che l’applicazione è ancora aperta in background e consuma alcune risorse del dispositivo mobile, tra cui la RAM, un componente che permette di avere più processi aperti in One tempo, vuoi sapere come liberare spazio RAM per migliorare le prestazioni del tuo cellulare? Lo spiegheremo da Depor di seguito. Prendi nota.

Per essere chiari, RAM sta per memoria ad accesso casuale e tutto cellulariComputer, laptop o tablet hanno una certa quantità di memoria ad accesso casuale (RAM) misurata in gigabyte (GB), perché grazie a questa scheda puoi aprire molte applicazioni senza alcun inconveniente.

È importante chiarire che se occupi tutta la tua RAM, il tuo smartphone Androide Presenterà guasti, sarà lento e finalmente si riavvierà, ecco perché dovresti sempre chiudere le app in background e liberare la memoria sopra menzionata per ottimizzare il dispositivo.

Il trucco per liberare RAM in ANDROID

Innanzitutto, inserisci “Impostazioni” o “Impostazioni” sul telefono Androide puoi individuarlo con una ruota dentata o un’icona a forma di ingranaggio.

puoi individuarlo con una ruota dentata o un’icona a forma di ingranaggio. Ora, trova la sezione che dice “Batteria e cura del dispositivo” e fai clic su di essa.

Qui appariranno tre sezioni: “Batteria”, “Storage” e “RAM”, fare clic su quest’ultima.

In questa parte vedrai quanta RAM ha il tuo telefono e quanto ha consumato, ad esempio: 2 GB / 4 GB sono in uso, il che significa che stai utilizzando 2 GB dei 4 GB dello smartphone.

Infine, per liberare spazio e migliorare le prestazioni del computer, seleziona l’opzione “App non utilizzate di recente” e premi il pulsante “Libera (+ (x) GB).

Fatto, se vuoi, puoi riavviare il dispositivo per migliorarlo ulteriormente (opzionale).

Cosa significano le lettere “CE” sul tuo cellulare ANDROID

Se accendi il cellulare vedrai il marchio del produttore e il fondo inciso con le iniziali “ CE ‘ (Diviso).

‘ (Diviso). Determina il significato di ogni lettera Conformità Europea .

. Ciò significa che il tuo telefono soddisfa i requisiti di qualità e sicurezza richiesti” Unione europea Per la distribuzione mobile, ovvero puoi supplicare o rispondere a situazioni come esplosioni finali o incendi.

Per la distribuzione mobile, ovvero puoi supplicare o rispondere a situazioni come esplosioni finali o incendi. Riassumendo, se lo smartphone non presenta la sigla “CE” (separata), se vi succede qualcosa a causa di un malfunzionamento hardware, il produttore non potrà rispondere se l’evento o l’incidente è avvenuto in Europa.

D’altra parte, le lettere CE “(insieme)” significa Esportazione cinese “.

“(insieme)” significa “. Questo marchio porta tutti i prodotti importati dal paese asiatico. In questo modo saprai se qualcuno vuole ingannarti dicendo che il prodotto è stato importato dall’Europa.

