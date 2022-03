Androide | Così puoi eseguire il mirroring dello schermo del tuo cellulare sulla TV senza cavi o app | display intelligente | TV | Applicazioni | Smartphone intelligenti | tecnologia | trucco | vagare | Applicazioni | Applicazioni | Telefoni cellulari | nda | nnni | gioco sportivo

Di tanto in tanto, vuoi condividere con i tuoi amici o familiari alcune foto, video o insegnare un tutorial dal tuo dispositivo mobile, questo senza avere tutti dietro di te per vedere le azioni che stai facendo, quindi questa volta te lo insegneremo è possibile visualizzare lo schermo del telefono Androide Sulla smart TV di casa, ufficio, stanza, ecc.

È importante chiarire che questo trucco funziona solo su alcuni telefoni cellulari con un sistema operativo Androidecon maggiore sicurezza nella fascia media o alta, poiché questi hanno un widget “Smart View”, è inoltre essenziale che la tua TV abbia la connettività Wi-Fi e abbia una funzione che ti permetta di collegarti con il tuo telefono.

COME VISUALIZZARE LO SCHERMO DEL TUO CELLULARE ANDROID IN TV

Innanzitutto, assicurati che la tua smart TV sia connessa alla stessa rete Wi-Fi del tuo smartphone Androide .

. Ora accendi la TV e vai nella sezione “Ingressi” per attivare l’opzione “Anyview Cast”, il nome può variare a seconda del tipo di dispositivo.

Il passaggio successivo è aprire il menu o la barra delle notifiche del telefono cellulare e attivare la funzione Smart View.

Attendi qualche secondo finché non viene visualizzata una casella con tutti i dispositivi disponibili nelle vicinanze, trova il dispositivo a cui desideri connetterti e toccalo.

Pronto, il gioco è fatto, avrai proiettato con successo lo schermo del tuo cellulare sulla TV senza dover collegare nessun tipo di cavo. Se vuoi uscire da questa modalità, disabilita la funzione “Smart View”.

Come puoi vedere, lo schermo del telefono non occupa tutto lo spazio della TV, perché ai lati sarà nero, se non vuoi che ciò accada, basta attivare la “rotazione automatica” per Androide E metti il ​​cellulare in orizzontale.

