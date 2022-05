Androide | Il trucco per sapere chi è connesso al segnale WiFi in tempo reale | Applicazioni | Smartphone intelligenti | tecnologia | trucco | vagare | Telefoni cellulari | reti | segnale | Scanner di rete Fing | nda | nnni | gioco sportivo

Attualmente esistono due tipi di connessione per accedere a Internet: la prima, tramite cavi che vanno direttamente dal modem router al computer; E il secondo, con la tecnologia wireless, trovi quest’ultima non solo nei telefoni cellulari, tablet o laptop, ma anche in alcuni computer desktop. Sebbene le reti di solito WI-FI Hanno una password difficile da indovinare, ciò non significa che nessuno possa violarne la sicurezza, infatti è possibile che ci sia più di un utente sconosciuto connesso al proprio WiFi. Vuoi sapere come scoprirlo? Successivamente lo spiegheremo da Depor.

Se sei aggiornato sui tuoi pagamenti con la società che ti fornisce servizi Internet e non hai guasti nella tua zona, e anche la velocità di navigazione è molto lenta, allora è il momento di iniziare a sospettare che ce ne possa essere uno o persone più sconosciute collegate ai tuoi segnali WI-FI, significa che hanno visto un modo per accedere alla tua rete senza conoscere la password. Fortunatamente, è possibile scoprire queste informazioni con l’aiuto del tuo dispositivo. Androideovviamente con l’aiuto di un’applicazione esterna.

Guida per vedere se estranei sono collegati al mio WIFI

Innanzitutto, vai su Google Play Store Androide Per scaricare l’app “Scanner di rete Finger”, puoi ottenerla rapidamente facendo clic qui .

Apri l'app e tocca Avanti > Accetta e continua > Abilita posizione > Concedi le autorizzazioni necessarie durante l'utilizzo dell'app.

Non è necessario registrarsi, quindi premi il pulsante che dice “Ci penserò”.

Ora, Fing Scanner te lo chiederà” Qual è il tuo atteggiamento nei confronti della tecnologia ”, e sotto quattro opzioni: “Sono un professionista”, “Sono un dilettante”, “Dirigo” o “Ho bisogno di aiuto”, scegline una.

Verrà visualizzata una schermata e sopra il nome della rete a cui sei attualmente connesso.

Sotto di esso fai clic su “Cerca dispositivi”.

Attendi che l’app termini il caricamento e tutti i telefoni cellulari, tablet, TV, ecc. Appariranno tutti i dispositivi collegati ai tuoi segnali.

Se clicchi su un cellulare, ad esempio, otterrai alcuni dati come la marca del dispositivo, il modello, la versione del suo sistema operativo e, soprattutto, l’“indirizzo IP”.

Se trovi un dispositivo che non conosci, nella sezione “Gestisci questo dispositivo”, fai clic sull’icona del cestino (Elimina).

L’altra opzione sarebbe quella di cambiare la password WiFi.

