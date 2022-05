Androide | Passaggi per eseguire il mirroring di qualsiasi app sul tuo telefono Xiaomi | Applicazioni | Smartphone | tecnologia | trucco | vagare | Telefoni cellulari | sistema operativo | Conti | WhatsApp | messaggero | giochi | nda | nnni | dati

Quando uno dei tuoi amici o familiari chiede di prendere in prestito il tuo cellulare per accedere a Facebook, Instagram, TikTok ecc., si scopre che è un problema perché devono uscire dal tuo account per poter aprire il proprio account, come fanno loro Al momento non so cosa fare. Di solito usano le versioni web delle app. Se il tuo dispositivo è un marchio Xiaomi E con l’interfaccia utente MIUI 12 o successiva, puoi copiare qualsiasi app che hai scaricato, qualcosa che ti mostreremo di seguito da Mag.

Cosa sono le domande duplicate? Come dicevamo prima, le versioni web delle piattaforme più popolari sono molto lente e non ti danno la stessa comodità dell’app mobile, quindi, Androide Ho deciso di aggiungere lo strumento chiamato “Dual Apps”, che hanno non solo i dispositivi Xiaomi, ma anche altri marchi come Samsung, Motorola, Huawei, ecc., tuttavia, il processo è completamente diverso.

In breve, le doppie app ti consentono di aprire un altro account nella stessa applicazione mobile senza dover uscire dal tuo account principale. Ad esempio, supponiamo che tu abbia due account WhatsApp, è impossibile disconnettersi qui, quindi Androide Può duplicare l’app originale in modo da poter registrare un account aggiuntivo con un altro numero di telefono, in questo modo gestirai entrambi sullo stesso telefono.

COME RADDOPPIARE LE APP ANDROID SUL TUO SMARTPHONE XIAOMI

Innanzitutto, inserisci “Impostazioni” o “Impostazioni” del tuo cellulare Androide Lo troverai accompagnato da un’icona a forma di ingranaggio o ingranaggio.

Lo troverai accompagnato da un’icona a forma di ingranaggio o ingranaggio. Scorri verso il basso e tocca la sezione “Applicazioni”.

Il prossimo passo è toccare l’opzione “Doppie app”.

Vedrai una schermata che dice “ Ogni account merita la sua app Fare clic sul pulsante blu Crea.

Fare clic sul pulsante blu Crea. sopra , Androide Ti consiglierà alcune applicazioni che dovresti ripetere, come: Facebook, Messenger, WhatsApp o Instagram.

Ti consiglierà alcune applicazioni che dovresti ripetere, come: Facebook, Messenger, WhatsApp o Instagram. Avrai anche tutte le applicazioni installate sul tuo dispositivo, per ripeterle basta accendere i tasti e cliccare su “Attiva”.

Automaticamente, lo smartphone avrà creato un mirror di questa applicazione.

Infine, vai all’inizio del tuo cellulare e vedrai due app identiche, ma il duplicato ha una piccola icona arancione. Aprilo e accedi con un account diverso dal tuo.

Tutorial per attivare l’app di risparmio batteria su Android

Accesso alle Impostazioni del dispositivo Androide Fare clic sull’opzione “Batteria e prestazioni”.

Fare clic sull’opzione “Batteria e prestazioni”. Tocca la scheda “Batteria” nella parte superiore dello schermo, la troverai accanto all’intestazione “Risparmio batteria”.

Quindi vai su “Risparmio batteria app” e trova le app che desideri impostare

Infine, seleziona qualsiasi app per visualizzare un menu in cui puoi inserire Risparmio batteria.

Nota che vedrai l’opzione con la parola “consigliato” tra parentesi. Inoltre, i passaggi potrebbero essere leggermente diversi, così come i nomi, a seconda del produttore del dispositivo.