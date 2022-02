Androide | Perché non caricare il cellulare al 100% | Applicazioni | batteria | 2022 | Smartphone intelligenti | nda | nnni | gioco sportivo

Hai cellulare Androide ? Lo lasci in carica durante la notte fino a quando non raggiunge il 100% e funziona tutto il giorno? Sebbene questa sia una pratica frequente, può danneggiare gradualmente la batteria del tuo dispositivo mobile.

Qual è l’autonomia migliore per evitare che la mia batteria si danneggi? per questo cancello Insalata Android Prepara un articolo con i dettagli più minuti per avere sempre il nostro cellulare Android alimentato in condizioni ottimali.

Perché non dovresti caricare il tuo cellulare al 100%

Secondo la fonte citata: Le batterie dei telefoni cellulari sono attualmente fatte di litio. Questo componente consente l’ottimizzazione corrente per un funzionamento ottimale .

. Lo stesso sito afferma che si consiglia di avere Il dispositivo è sempre nell’intervallo del 20-80% della batteria totale durante il giorno .

. Allo stesso modo, nel grafico viene mostrato che se carichi il telefono per più dell’80%, le celle ioniche della batteria si logorano e si degradano, causando un peggioramento delle prestazioni future.

Ricorda sempre di utilizzare i cavi e la spina originali del tuo dispositivo per prolungare la durata della batteria del tuo cellulare. (Foto: rivista)