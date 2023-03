androide | Scopri le app, puoi usare la versione web per risparmiare spazio mobile | posti di lavoro | motori di ricerca | GoogleChrome | Strumenti | Stoccaggio | Gioca a DEPOR

Lo spazio di archiviazione fornito dal sistema operativo dello smartphone Android Non è illimitato, soprattutto se il tuo dispositivo mobile è di fascia media, in quanto ti offre tra 32 e 64 GB, cosa molto rara se sei un utente abituato a salvare foto e video e a scaricare molte applicazioni. Se raggiungi il limite di spazio, ti mostreremo un elenco delle app più utilizzate al mondo in modo che tu possa disinstallarle e utilizzarle nel browser che preferisci.

La maggior parte delle applicazioni mobili Android Sono completamente identici come nella loro versione per browser, in altri sono completamente diversi e non condividono le stesse configurazioni, impostazioni o funzioni. L’obiettivo è scoprire quali sono le piattaforme più popolari che hanno la loro versione web, in modo da poter liberare spazio di archiviazione dopo averle eliminate e utilizzarle invece per il tuo motore di ricerca preferito.

Le app Android più popolari che hanno una propria versione web

Facebook : è il social network più importante degli ultimi due decenni. Il suo sistema web è completo, la versione del browser è stata creata per prima, perché ti offre esattamente la stessa versione dell'applicazione mobile. Qui ti lasciamo l'accesso diretto https://www.facebook.com/ .

Il Whatsapp : L'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo ha ben tre diverse versioni: per telefoni cellulari, computer e ovviamente browser. Accedi al loro sito web all'indirizzo https://web.whatsapp.com/ .

Cinguettio : Questo social network è una delle migliori opzioni per sapere in tempo reale quali notizie o personalità sono di tendenza nel mondo o nel tuo paese, inoltre è riuscito a costruire una piattaforma multi-qualità "PWA". https://twitter.com/?lang=ar .

tic toc : La piattaforma di video brevi ha già milioni di utenti e si è guadagnata un posto nel pool di app che la maggior parte delle persone scarica quando acquista un nuovo telefono. Inserisci il servizio fuori dal cinese Qui .

Tinder : Quando vuoi incontrare persone, Tinder è la scelta migliore, perché ti consente di dare un "mi piace" alla persona che ritieni carina o simpatica, e quando entrambi "combinano", apri immediatamente la chat per loro coordinare le date d'amore o semplicemente le riunioni per iniziare a fare amicizia. La sua pagina web è una delle più semplici e convenienti, puoi accedervi di seguito connessione .

Spotify : è una piattaforma svedese che offre servizi di musica, podcast e video digitali, inoltre puoi accedere a milioni di brani di vari generi come: rock, salsa, cumbia, ecc. Clicca per andare al loro sito web Qui .

SuperPer quanto incredibile possa sembrare, Super Ha un proprio sito Web e ti consente persino di ordinare e monitorare un taxi dal tuo computer, laptop, tablet o telefono cellulare.

