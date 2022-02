Androide | Scopri quanto può durare la batteria del tuo smartphone | Applicazioni | Applicazioni | Applicazioni | sistema operativo | Telefoni cellulari | Smartphone | Batteria mobile | nda | nnni | gioco sportivo

Gli smartphone sono diventati dispositivi essenziali nella vita di tutti gli utenti, poiché questi dispositivi consentono loro di connettersi a Internet e tenersi in contatto con i propri amici o familiari. Perché porti il ​​tuo dispositivo Androide Ovunque, la tua batteria sarà probabilmente intorno allo 0% quando torni a casa, tuttavia, ti sei mai chiesto quanto tempo può durare la batteria del tuo cellulare? Qui risponderemo a questa domanda.

È importante chiarire che la batteria del cellulare non ha un periodo di tempo specifico, significa che dopo aver ricevuto una nuova batteria smartphone E tiralo fuori dalla custodia, non saprai se la batteria inizierà a guastarsi o smetterà di funzionare tra giorni, settimane, mesi o anni. Quello che si può sapere è quanto spesso devi caricare la batteria al 100% fino a quando non è completamente danneggiata.

Per comprendere bene l’argomento è necessario conoscere il “ciclo di carica”, che in pratica rappresenta il numero di volte in cui la batteria viene caricata dallo 0% al 100%, ad esempio: se carichi il cellulare due volte al giorno, il la prima, da 0% a 50% e la seconda da 50% a 100%, questo significa che hai esaurito il ciclo di carica. Allo stesso modo, se lo carichi tre volte al giorno, due al 30% (60%) e uno al 40%, dà un totale del 100%, e quindi è anche considerato un ciclo di carica.

Quanto dura una batteria ANDROID?

Secondo le informazioni pubblicate dalla tecnologia Il tuo esperto di telefonia mobilebatteria del dispositivo, Androide Di fascia media o alta, può sopportare quasi 500 cicli di carica o forse poco di più, tutto dipende dalla marca dell’attrezzatura e dalla sua gamma. Se noti che il tuo cellulare si sta esaurendo rapidamente, è probabile che i milliampere (mAh) della batteria stiano diminuendo, ad esempio, se il tuo nuovo telefono ha 5.000 mAh, ora potrebbe essere compreso tra 3.000 o 4.000 e cadrà .

Per scoprire queste informazioni ti consigliamo di installare l’applicazione AccuBatteriaLo trovi nel Google Play Store oppure puoi ottenerlo velocemente cliccando qui.

Cosa succede se carichi il cellulare sul PC

I computer sono alimentati da un’alimentazione non superiore a 220V e dispongono di una serie di porte in modo da poter collegare qualsiasi dispositivo come USB, HDMI, mouse wireless, ecc.

Se colleghi il tuo cellulare al tuo laptop o PC, si caricherà normalmente, tuttavia, la carica non sarà la stessa quando collegato a una presa.

Questo perché il tuo computer o laptop distribuisce energia a tutti i dispositivi collegati e quindi regolerà una certa quantità sul tuo smartphone.

