Andy Murray: rivalità epiche contro Federer, Djokovic, Nadal e altri | Giro dell’ATP

Andy Murray: gare epiche contro Federer, Djokovic, Nadal e altri

Esaminiamo i punti salienti della serie britannica ATP Head2Head

28 luglio 2024

Immagini Getty Andy Murray, Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic alla Laver Cup 2022.

Scritto da Arthur Kapetanakis

Nel corso della sua illustre carriera, Andy Murray si è trasformato da appariscente stella scozzese in erba in un giocatore classico e leggendario dell’ATP Tour. In quel periodo, il 37enne britannico si è distinto in tutti i tipi di competizioni nella Lexus ATP Head2Head contro alcuni dei più grandi rivali, ma anche contro quelli più giovani e molti dei suoi coetanei.

I suoi più grandi rivali sono stati, senza dubbio, i suoi compagni di squadra nei Big 4: Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal. Murray li ha affrontati almeno 24 volte, di cui 36 contro Djokovic.

ATPTour.com ripercorre la storia di questi incontri e di altri classici scontri diretti come quello con Stan Wawrinka, che definì la carriera agonistica di Murray.

Murray vs. Djokovic (Lexus ATP Head2Head: 11-25)

Murray e Djokovic sono letteralmente contemporanei, dato che Murray è solo una settimana più vecchio del serbo. La loro rivalità di lunga data è nata nella regione ATP Masters 1000, dove nove dei primi dieci incontri si sono svolti al Lexus ATP Head2Head (inclusi i primi sette tra il 2006 e il 2009).

Murray ha perso le sue prime quattro partite, ma poi ha vinto due delle sue 19 finali, vincendo a Cincinnati e Miami prima che Djokovic vincesse la sua prima partita del Grande Slam nella finale degli Australian Open 2011.

Mentre Djokovic ha dominato la competizione, Murray ha ottenuto tre vittorie consecutive tra il 2008 e il 2009, comprese le finali di Cincinnati e Miami, e due partite consecutive nel 2012, comprese le semifinali olimpiche prima di vincere l’oro a Londra, oltre a un incontro da cinque set. . Finale agli US Open, dove vinse il suo primo campionato importante. Questi sono gli unici due periodi in cui il britannico ha ottenuto vittorie consecutive su Djokovic.



Murray ha battuto Djokovic vincendo il suo primo torneo di Wimbledon nel 2013. Fotografia: Clive Brunskill/Getty Images.

Due delle vittorie più importanti della carriera di Murray sono arrivate contro Djokovic, con cui ha vinto il suo primo titolo a Wimbledon nel 2013, così come nella partita per il titolo alle Nitto ATP Finals 2016 (allora conosciute come ATP World Tour Finals). Quest’ultima si è disputata a Londra e ha permesso al giocatore locale di chiudere l’anno al primo posto nel ranking PIF ATP.

“È un giorno davvero speciale”, ha detto Murray, che ha battuto il serbo 6-3, 6-4 nell’ultimo torneo della stagione, ponendo fine a una serie di 24 vittorie consecutive. “È stata una competizione dura (Djokovic). Ho perso molte partite, ma ovviamente sono contento della vittoria di oggi. Concludere l’anno al primo posto è molto speciale. È qualcosa che non mi sarei mai aspettato”.

I due si sono incontrati cinque volte nel 2016, e sono sempre arrivati ​​in finale, con Murray che ha vinto a Roma, mentre Djokovic ha vinto l’Australian Open, il Roland Garros e il Madrid.

Murray e Djokovic sono gli unici due giocatori dell’ATP Tour ad essersi incontrati nella finale di ogni torneo del Grande Slam, insieme a Djokovic e Nadal. Il serbo ha un record di 8-2 contro Murray in questi tornei, incluso 5-2 nelle finali del Grande Slam.

Djokovic ha anche un record di 11-8 nelle finali dell’ATP Tour e un dominante 14-6 nella regione ATP Masters 1000, ma non ha mai battuto Murray sull’erba, dove il britannico ha un perfetto record di 2-0. La rivalità è sempre stata basata sul rispetto reciproco, come dimostra il fatto che formarono una coppia di doppio agli Australian Open del 2006 quando entrambi avevano 19 anni.

Murray vs. Federer (Lexus ATP Head2Head: 11-14)

Murray ha dominato a lungo la competizione contro Federer, finché lo svizzero non ha vinto le ultime cinque partite ribaltando la situazione. Murray ha un record di 6-3 al Masters 1000, con vittorie consecutive a Toronto e Shanghai 2010, mentre Federer è 5-1 agli Slam.



Murray ha battuto Federer nel 2010 nella finale del Rolex Shanghai Masters. Foto: Matthew Stockman/Getty Images.

La frustrazione di Murray al Grande Slam arrivò contro lo svizzero nella finale di Wimbledon del 2012, quando perse in quattro set, nonostante un ottimo inizio in casa. “Mi sto avvicinando”, ha detto piangendo alla cerimonia di premiazione, dopo una dichiarazione che è servita sia in relazione a Federer nello Slam che alla sua ricerca del titolo nei tornei di questa categoria. All’epoca Murray era in vantaggio sulla Svizzera per 3-0 nella finale.

Ma un mese dopo, di nuovo sul campo centrale, Murray ha dominato Federer in tre set vincendo l’oro alle Olimpiadi di Londra 2012.

“Per me, questa è la più grande vittoria della mia vita”, ha ammesso Murray. “Ho subito molte sconfitte difficili nella mia carriera e questo è il modo migliore per riprendermi dalla finale di Wimbledon.”

La fiducia generata da quella vittoria aiutò il britannico a fare un passo avanti all’All England Club l’anno successivo, battendo Djokovic e diventando il primo britannico a vincere Wimbledon dai tempi di Fred Perry nel 1936.

Murray e Federer hanno anche giocato cinque volte alle Nitto ATP Finals, in particolare il ritorno del britannico nel 2008, prima che Federer vincesse i duelli del 2009, 2010, 2012 e 2014 in questo torneo. Tutte le partite erano nella fase a gironi, ad eccezione della semifinale del 2012 a Londra.

A partire dal torneo di fine stagione del 2009, sette delle ultime 16 partite sono state giocate a Londra.

Murray vs. Nadal (Lexus ATP Head2Head: 7-17)

Murray ha perso i suoi primi cinque incontri con Nadal, ma ha rotto la serie di vittorie consecutive nelle semifinali degli US Open 2009 raggiungendo la sua prima finale del Grande Slam. Nonostante la distanza nel Lexus ATP Head2Head Championship, Murray mantiene un vantaggio per 3-1 nelle finali contro lo spagnolo, avendo vinto il titolo a Rotterdam 2009, Tokyo 2011 e Madrid 2015.



Murray e Nadal nel 2009 dopo la finale di Rotterdam. Fotografia: Hamish Blair/Getty Images.

La rivalità ha raggiunto il suo apice dopo cinque incontri nelle fasi principali dell’ATP Tour nel 2011. Nadal ha vinto le sue prime quattro partite – le semifinali a Monte Carlo, Roland Garros, Wimbledon e gli US Open – prima che Murray interrompesse il suo periodo di siccità. finale a Tokio. .

Nadal conduce 8-3 agli ATP Masters 1000 e 7-2 ai tornei del Grande Slam. La coppia ha giocato solo una partita da cinque set: il loro primo duello agli Australian Open 2007, dove Nadal rimontò da due set a uno. Lo spagnolo ha dominato Murray 2-0 anche alle Nitto ATP Finals, in semifinale nel 2010 e nella fase a gironi nel 2015.

Il loro incontro al Campionato di fine anno 2010 è stato uno dei più drammatici dei 24 duelli, con Nadal che ha vinto 7-6 (5), 3-6, 7-6 (6). Dopo tre ore e 11 minuti di prestazione impressionante a Londra, Nadal è riuscito a risalire dall’1-4 al tie-break e ha raggiunto la finale.

Murray ha ammonito a testa alta dopo la sconfitta, dicendo: “È stata una grande partita”. “Giorni come questo sono il motivo per cui gioco a tennis. Forse ho avuto una brutta partita durante l’intera partita, o forse qualche punto negativo. Se quella fosse la migliore partita che ho giocato e ho perso, non lo so.”

Murray vs. Wawrinka (Lexus ATP Head2Head: 13-10)

Entrambi sono tre volte campioni del Grande Slam. Murray e Wawrinka hanno solo due anni, mentre lo svizzero ha 26 mesi. La coppia ha gareggiato nell’ATP Tour per 20 anni, tra il 2005 e il 2024.

I loro duelli stabiliscono due stili opposti: da un lato, il tennis aggressivo e la potenza di Wawrinka; D’altra parte, la tattica e la capacità difensiva di Murray. Questi diversi punti di vista aggiungono una dinamica coinvolgente ai loro incontri e una narrazione irresistibile sui grandi palcoscenici del ring.



Murray e Wawrinka si scontrano per l’ultima volta al Roland Garros 2024. Fotografia: Clive Brunskill/Getty Images.

Murray ha vinto le uniche due finali in cui ha affrontato Wawrinka, una all’inizio della competizione a Doha 2008 e l’altra verso la fine ad Anversa 2019. Il titolo di Anversa è stato l’ultimo che il britannico ha finora mostrato nel suo show . , dopo un intervento chirurgico all’anca.

“Significa molto”, ha detto Murray emozionato. “Gli ultimi anni sono stati molto difficili. Sia io che Stan abbiamo avuto molti problemi di infortuni negli ultimi anni. È incredibile giocare contro di lui in una finale come questa”.

Si sono affrontati in tutti i tornei del Grande Slam tranne che negli Australian Open, con gli svizzeri che hanno registrato un record di 5-3. Hanno condiviso ciascuna delle semifinali consecutive giocate al Roland Garros nel 2016 e nel 2017. Il bilancio era 3-3 all’ATP Masters 1000, con quattro di quelle partite decise in tre set.

Nel 2023, hanno portato la loro rivalità all’ATP Challenger Tour, dove Wawrinka ha sconfitto Murray nella prima partita tra gli ex campioni del Grande Slam in più di 40 anni.