Andy Rivera, trad., esegue una canzone dedicata a sua figlia. Foto: Instagram @andyrivera

Durante la sua precedente storia d’amore con la pubblicista e imprenditrice Daniela Duque, Andy Rivera diventare padre Elena, chi ha nove anni di età; E ci sono state diverse volte in cui il cantante urbano ha condiviso foto e video di quanto ama la bambina e di quanto sia divertente.

Ora, nei giorni scorsi, il reggaetonista di Pereiran è tornato a parlare di sua figlia, l’unica che ha finora, ma questa volta ha voluto fare riferimento a un argomento specifico: i tempi in cui i genitori non possono essere presenti in determinati momenti della vita. dei loro figli dovendo lavorare. In questo modo, condividi un video in cui lo si vede cantare Canzone Hellen pubblicata nel 2018 Ha espresso:

Potrebbero interessarti anche: Daniela Duque ha spiegato com’era il suo rapporto con Andy Rivera, il padre di sua figlia: ‘È stato complicato, ma bellissimo’

“Ho scritto questa canzone pensando a mia figlia e pensando a tutti quei genitori che perdono l’opportunità di condividere tanti momenti dolci con i propri figli perché lavorano, per portare a termine quei progetti e per portare a casa le patatine. È una canzone che io spero vi piaccia se non l’avete sentita, so che molti di voi lo fanno, infatti si chiama Helen.

Potrebbero interessarti anche: Andy Rivera si emoziona mentre canta con sua figlia

Vale la pena ricordare quel corteggiamento Daniele Duca E Andy Rivera è durato circa cinque anni; All’epoca della presenza di Hellen erano entrambi molto giovani, almeno l’interprete di “I Lost You” aveva 19 anni all’epoca. Attualmente il loro rapporto è molto amichevole e la pubblicista ha evidenziato in diverse occasioni quanto sia compatibile con il suo ex compagno.

D’altra parte, oltre alla sua relazione con DokiUn’altra coppia famosa che ha avuto il cantante dei Cities è stata Lena Tejero; Con il quale ha avuto molti andirivieni, l’ultima volta che hanno provato a ricostruire i loro fidanzamenti è stato all’inizio del 2022, ma hanno scelto di terminarli di nuovo e apparentemente definitivamente.

Andy Rivera, trad., esegue una canzone dedicata a sua figlia

Sembra che non importa quanto tempo sia passato da allora Andy Rivera e Lena Tejero hanno definitivamente concluso la loro storia d’amore, né i nuovi flirt che ciascuno ha sperimentato dalla loro separazione; Bene, anche oggi sono ancora legati sentimentalmente e gli utenti non smettono mai di chiedersi l’un l’altro. Tuttavia, il musicista reggaeton è chiaramente stanco di menzionare sempre lo stesso argomento e se ne è reso conto solo di recente, quindi cosa è successo? Ebbene, lunedì scorso, 12 dicembre, ha scritto quanto segue sul suo account Twitter: “Ama le persone per quello che sono, non per quello che vuoi che siano”.

Tuttavia, tra le molteplici risposte al suo tweet, c’era un utente che gli chiedeva di ballare l’argomento della sua precedente relazione con Lena Tejero, così ha risposto alla diva urbana: “Ahhh e perché ho smesso di amare la tossicità? Tejero? On questa occasione, l’interprete di “Dopo” ha deciso tanto” rispondendo anche al suddetto messaggio, Ha scritto succintamente: “In effetti, sono già stanchi”.

“Si stanno stancando”, ha detto Andy Rivera a un utente che ha chiesto di Lena Tejero. Foto: Twitter

Continua a leggere in Intrattenimento: