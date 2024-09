Angel De Brito invita Magaly Medina alla LAM e la incorona “N.1 del Perù”: “Farà molto male”

Majali Medina è stata invitata dal programma LAM dall’Argentina: “È la numero 1 in Perù”. (Foto di: Magaly TV La Firme)



In onda il 24 settembre. TV Majali La FirmeL’autista Medina Majali Abbiamo condiviso uno snippet del programma LAM in Argentina, dove l’Argentina ospita Angelo di Brito Ha elogiato la giornalista dicendo: “Lei è la numero 1 in Perù”.

Questo commento si inserisce in un contesto in cui De Brito condivide la dura critica che Medina rivolge al suo programma, dove è solito discutere della performance di… Miglio Figueroa Da ex reality girl fino ad oggi è membro della giuria dello spettacolo “Cantando 2024”.

Durante il programma, De Brito Ha espresso il desiderio di farlo Il mio campo Visita l’Argentina, indicando che potrebbe avere un grande impatto sul pubblico argentino: “Voglio che Magali venga in Argentina. Penso che finirà con l’amore”. Da parte sua, Medina ha espresso la sua gratitudine per questi elogi, sottolineando che “farà male a molti” ascoltare queste dichiarazioni dal paese vicino.

(Foto di: Magaly TV La Firme)

“Grazie miei cari colleghi del Perù Numero Uno, certo, qui saranno molto sconvolti da questo commento, ma chi se ne frega, la verità non dovrebbe mettervi a disagio”, ha detto la persona che ha chiamato.

Nel programma l’argentino ha menzionato anche la sua confessione a… TV Majali La Firme È il programma più visto della televisione peruviana, il che senza dubbio sottolinea l’importanza del conduttore nel panorama mediatico. La conversazione ha assunto un tono spensierato, con il conduttore che scherzava sul fatto che avrebbe voluto che comparisse una città con i suoi “pesciolini”, un dettaglio che ha scatenato le risate nel gruppo.

“Mi sembra… con i pesci piccoli? Non so se è con i pesci piccoli, ma sembra un bel posto al bar, sì!” “Non sarebbe male, eh,” commentò una risata, riferendosi al suo luogo espositivo, che comprende una strana decorazione a forma di pesce.

(Foto di: Magaly TV La Firme)

La modella e attrice peruviana Millet Figueroa ha suscitato diverse reazioni con la sua partecipazione come membro della giuria dello show argentino. “Canto 2024”. In una recente dichiarazione, l’ex ragazza dei reality ha spiegato perché i suoi punteggi di solito non diminuiscono e ha sottolineato il suo approccio onesto e diretto nella valutazione dei partecipanti.

Figueroa ha affermato che, sebbene il suo compito sia ottenere voti giusti, evita di dare voti troppo bassi per paura di suscitare risentimento tra i partecipanti. “Gliene ho dati tre [a Josefina Pouso]. Beh, ho dato un tre per il problema dell’audio, ad esempio, ma non mi piace dare buoni voti per non farmi odiare,” ha commentato onestamente la giuria. Questo approccio riflette il suo tentativo di bilanciare l’onestà in valutazione con il desiderio di non urtare la sensibilità.

Ma Millett ha chiarito che la sua partecipazione al programma non si basa su favoritismi o aiuti. “Non è una gara di aiuto. La gente va e canta e tu rimonta e alzi il punteggio. È per affetto”, ha spiegato Figueroa, sottolineando che sebbene il suo stile sia meno rigido di quello degli altri giudici, cerca di essere costruttivo nelle sue critiche.

Millet Figueroa fa il suo debutto come membro della giuria di Cantando 2024 (América TV-Argentina)

Come ha spiegato Majali Medina, questo documento fa parte di un procedimento giudiziario volto ad annullare la sospensione della pena in uno dei tre processi che sta conducendo contro l’ex calciatore Jefferson Farfan, e a convertirla in una pena detentiva effettiva.

“Ho tutti i documenti qui nelle mie mani, e penso che molte redazioni devono averli, e molti giornalisti devono averli. Le cose che sono successe a casa di Jefferson Farfan”, ha detto. Ha detto Medina presentando i documenti al pubblico. Poi ha aggiunto: “L’avvocato di Jefferson Farfan ha chiesto alla corte, al giudice, di revocare la sospensione della mia pena e trasformarla in una vera e propria prigione. “Questo è ciò che vuole Jefferson Farfan, mettermi in prigione”.