Angela Aguilar ha indossato una figura adorabile in un vestito di cui si è innamorata ai Latin Grammy Awards 2021

Angela Aguilar (Foto: Facebook / AngelaAguilarOficial)

Angela Aguilar Affascinato dalla sua presenza e spiegazione in uno scontrino”Premi Speciali” Dal Latin Grammy Award 2021. La figlia di Pepe Aguilar indossava uno splendido vestito blu che segnava la sua vita stretta e deliziava il pubblico Ligia ElenaCanzone Robin Blades.

Nella tarda serata di mercoledì scorso, si è tenuta una cerimonia speciale in occasione dell’apertura dei Latin Grammy Awards 2021 a Las Vegas, in Nevada. A questo primo evento, i premiati erano grandi personalità dell’industria musicale, come Emanuele, Vito Baez, Joaquin Sabina, Gilberto Santa Rosa e Robin Blades, Essendo l’ultimo che è stato è stato onorato comepersona dell’anno“.

La cantante diciottenne ha partecipato alla prestigiosa festa in uno splendido abito blu turchese con piume arancioni, e ha subito attirato l’attenzione, poiché l’abito ha mostrato la piccola vita che caratterizza il membro della famiglia Aguilar.

(Captora: @diegomedelfashion/Instagram)

L’abito a sirena è un’innovazione Diego Medel. Lo stilista messicano ha postato sul suo account Instagram due foto della cantante sul palco, in cui ha raffigurato il suo vestito e messo in risalto la brillantezza unica che Angela Aguilar le ha regalato con la sua meravigliosa personalità.

