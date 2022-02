Angela Aguilar: Quanto costano e chi disegna gli abiti che indossa ai suoi concerti | Celebrità dal Messico | nnda nnlt | Fama

Sì bene Angela Aguilar È diventata molto famosa per il suo talento straordinario e unico nel canto e nella composizione e ci sono altri dettagli che risaltano molto in lei quando fa una presentazione o sta registrando i suoi video. I suoi look e outfit sono qualcosa che può lasciare chiunque senza parole poiché i suoi abiti esclusivi non sono solo vestiti, ma un’opera d’arte.

Ne è una prova quello che è successo giovedì 24 febbraio a una festa Premi Lo Nuestro Ha indossato molti abiti che, senza dubbio, hanno deliziato i suoi fan Social media. Inoltre, quella notte è stata molto speciale per lei e per tutto il suo cast poiché si è affermata come l’artista dell’anno.

Durante un colloquio con Patty Chaboy per il programma”finestreAngela ha parlato di molti argomenti della sua carriera, ma è stata anche incoraggiata a rivelare alcuni dettagli degli abiti che indossa alle sue presentazioni, lasciando più di uno con una grande sorpresa.

L’artista di 18 anni ha una miriade di abiti che attirano molta attenzione nei suoi spettacoli (Immagine: Angela Aguilar/Instagram)

Quanto costano gli abiti di Angela Aguilar?

Sebbene a prima vista sembri abbigliamento di alta classe e design artistico, è impossibile parlarne con precisione il costo, secondo la stessa Angela.

La cantante 18enne ha rivelato di non sapere esattamente quanto è stato investito nei suoi costumi perché è una spesa per lo spettacolo che non affronta in modo così dettagliato che sarebbe impossibile parlare di una quantità i soldi.

Tuttavia, si ritiene che il costo non sarà economico, vista la bellezza di questi abiti.

Chi disegna gli abiti di Angela Aguilar?

Angela ha ammesso di avere due stilisti Angeliche supporta nella realizzazione e nella progettazione degli abiti che indossi sul palco.

Tuttavia, ha anche ammesso che lei e sua madre sono le principali responsabili di quei disegni. Inoltre, è la sua tata che dipinge a mano quei tessuti.

Cosa fa Angela Aguilar dopo aver indossato i suoi vestiti?

Angela Aguilar È una di quelle artiste che di solito non si tolgono i vestiti dopo averli indossati. Nella precedente intervista, ha detto che lo indossa al massimo due volte.

Il cantante messicano quindi li salva o li dona. Come se non bastasse, ha anche confermato che lo sta regalando ad alcuni dei suoi fan.

“Indosso un vestito due volte e mai più. Quindi abbiamo donato e donato molto. A volte i miei fan mi scrivono che hanno bisogno di un vestito per le quinceañeras e gliene mandano uno. È divertente”.Egli ha detto.